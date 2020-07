Condividi su

Zuppa di lenticchie

La zuppa di lenticchie è un piatto veramente delizioso, buono sia in estate che d’inverno. Una ricetta facile e veloce, sicuramente da provare. Potete anche utilizzarla come assaggino durante un aperitivo oppure come contorno o piatto unico. A voi la scelta, vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

300 g di lenticchie secche

1.2 lt di acqua

1 carota media

1 spicchietto d’aglio (molto piccolo)

1 gambo di sedano

1 ciuffetto di prezzemolo

1 patata piccola

3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro

Sale fino q.b.

2-3 cucchiai di olio evo

8 fette di pancarré (o 150 g di pane raffermo)

Origano q.b.

1 cucchiaio di olio evo (per il pane)

Come prima cosa mettete le lenticchie secche in uno scolapasta e sciacquatele bene con l’acqua corrente fredda, poi lasciatele in acqua per circa un’oretta. Una volta svolta quest’attività preliminare andiamo a preparare la zuppa di lenticchie. Sbucciate la carota, la patata lavate e tagliate a pezzetti. Frullatele e aggiungete uno spicchio di aglio, un po’ di prezzemolo e di sedano.

Mettete in un tegame dell’olio extravergine di oliva, fatelo scaldare e poi aggiungete il preparato del soffritto per la zuppa di lenticchie – carota, patata, aglio, prezzemolo e sedano– lasciate rosolare a fiamma dolce. Dopo qualche minuto aggiungete le lenticchie e mescolate bene. Poi aggiungete anche due cucchiai di salsa, e dell’acqua calda. Lasciate cuocere per venti minuti le lenticchie.

Mentre la zuppa di lenticchie si cuoce, mettete in una padellina con un filo d’olio i pezzetti di pane e lasciate cuocere qualche minuto, poi aggiungete un pizzico di sale e quando il pane sarà abbrustolito spegnete la fiamma. Se lo gradite aggiungete dell’origano.

Quando la zuppa di lenticchie sarà pronta, spegnete la fiamma e dividete nei piatti – o in delle ciotole monoporzione per aperitivo – e assaggiate questa ricetta deliziosa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta