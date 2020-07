Condividi su

Manifest 2: trama e anticipazioni stasera 10 luglio. Quante puntate sono?

Il fine settimana si apre all’insegna degli intrighi e misteri con Manifest 2. La serie tv statunitense, in onda oggi 10 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo primo appuntamento con tre appassionanti episodi che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico.

Torna quindi l’avvincente fiction, ideata da Jeff Rake, che racconta la storia del volo 828, partito dalla Giamaica scomparso dai radar per ben cinque anni e atterrato improvvisamente a New York City senza che però i passeggeri siano invecchiati. Ma vediamo insieme quali sorprese attendono i protagonisti di Manifest 2!

La prima delle tredici puntate di Manifest 2 si aprirà con l’episodio intitolato Allacciate le cinture. Michaela, gravemente ferita da un colpo d’arma da fuoco, Ha una premonizione in cui vede se stessa e Cal in un aeroplano in picchiata.

Mentre Jared Cerca disperatamente soccorso, Grace e Ben rivelano alla propria famiglia di aspettare un figlio, ma nascondono la lieta notizia a Danny, e Stone si mette sulle tracce di Anson e Trina, due passeggeri del volo 828 improvvisamente scomparsi.

Manifest 2 proseguirà poi con Il Ritrovamento, episodio in cui Vance rivela ben di aver finto di essere morto per mettersi sulle tracce del Maggiore. Intanto inizia il processo di Zeke che si dichiara colpevole di aver ferito con arma da fuoco Michaela.

Intanto Grace e Ben si recano in ospedale per scoprire chi è il bambino che sta per nascere ma una notizia scioccante li blocca. Mentre Jared arresta un passeggero del volo 828 che sembra aver assassinato una ragazza, Cal e Michaela hanno una chiamata in cui vedono Zeke tenuto prigioniero, sotto sedativi, in una cella.

Manifest 2 ci saluterà con Orizzonte artificiale. Mentre Olive frequenta sempre con maggiore assiduità la chiesa dei redivivi, nonostante non sia completamente d’accordo con le loro credenze, Michaela tenta in tutti i modi di aiutare Zeke in tribunale.

Infine a Jared e viene offerto un interessante posto di lavoro al college ma il direttore dell’istituto nasconde un oscuro segreto.

