Mutuo luglio 2020: analisi tassi interesse e quale conviene

Mutuo luglio 2020: anche questo mese di luglio 2020 si conferma la tendenza al ribasso relativamente agli indici che regolano i tassi applicati ai mutui. Una selezione dei migliori piani.

Mutuo luglio 2020: condizioni favorevoli per calo dei tassi a giugno

Mutuo luglio 2020: calano i tassi Euribor e Irs a giugno 2020; un dettaglio non di poco conto per chi intende sottoscrivere un prestito per acquistare una casa. Infatti, con il calo degli indici dei mutui, le condizioni di sottoscrizione di un mutuo diventano più favorevoli, soprattutto, sul lungo termine. Basta considerare che ad oggi l’Eurirs a 30 anni, cioè il parametro utilizzato per i mutui a tasso fisso trentennali appunto, è allo 0,08 con uno spread bancario allo 0,80: in pratica, la rata di un mutuo a 30 anni in questo momento si può bloccare allo 0,90% (anche nell’attuale convergenza si potrebbe ottenere anche lo 0,60%). Passando ai mutui a tasso variabile a 10 anni, anche qui grazie al segno meno davanti all’indice Euribor, è possibile strappare tassi molto convenienti (intorno allo 0,30%).

I migliori a tasso fisso e a tasso variabile per questo mese

Mutuo luglio 2020: di certo si può dire che tra le migliori offerte di mutuo a tasso fisso per questo mese ci sono quelle di Credit Agricole, Ubi banca ed Mps. Gli istituti, per piani di ammortamento a 15 anni, propongono un tasso dello 0,60%. Per i mutui a 20 anni da segnalare le offerte di Iw Bank e Bpm (tra 0,55% e 0,62%), per quelli a 25 anni da segnalare le offerte di Mps (0,70%) e Unicredit (0,90%). Offrono tra lo 0,82% e lo 0,85% Mps e Bnl per mutui che coprono fino all’80% del valore dell’immobile con durata ventennale (Mps propone tasso fisso allo 0,97% se la durata è trentennale). Infine, l’offerta di WeBank che offre un tasso dello 0,90% ma nessun costo di perizia se si è nuovi clienti.

Capitolo mutui a tasso variabile. Per piani a 15 anni offre lo 0,30% Intesa Sanpaolo, lo 0,31% Credit Agricole e Credem. Per i piani a 20 anni Unicredit propone un tasso dello 0,36%. Per i mutui a 25 anni Credit Agricole offre un tasso che parte dallo 0,45%, per i piani da 20 a 30 anni Credem parte sempre dallo 0,31%. Per i mutui trentennali Unicredit parte dallo 0,56%, partono dallo 0,75% Monte Paschi e Credit Agricole.

