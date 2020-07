Condividi su

Bonus vacanze 2020 e servizi balneari inclusi. Ecco perché li copre

Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sul bonus vacanze 2020, includendo nel beneficio anche la fruizione dei servizi balneari. Quindi anche l’affitto dei lettini, delle sdraio o degli ombrelloni in uno stabilimento, sempre previa fattura o documentazione che includa il codice fiscale del beneficiario.

Bonus vacanze 2020 comprende servizi balneari: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

In un passaggio della circolare, infatti, si legge quanto segue: il credito d’imposta “non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera, con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d’Imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA”. Infine, si precisa che la normativa prevede che la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intente fruire dell’agevolazione.

In breve, dunque, il bonus vacanze garantisce la copertura finanziaria anche di servizi balneari, come l’affitto di un lettino, una sdraio o un ombrellone presso un lido, sempre che tali voci siano incluse nella fattura.

Bonus vacanze 2020: chi può beneficiarne

Riepiloghiamo i requisiti che bisogna possedere per poter chiedere e ottenere il bonus vacanza. Bisogna innanzitutto essere in possesso della Carta d’identità elettronica o di una identità digitale SPID, quindi occorre scaricare l’applicazione mobile IO sul proprio dispositivo. Il beneficio, lo ricordiamo, è riservato solo ed esclusivamente ai nuclei familiari con valore Isee inferiore a 40.000 euro, mentre gli importi variano in base a come è composto il nucleo familiare. Gli importi, infatti, sono così ripartiti:

500 euro : nucleo familiare composto da 3 o più persone;

: nucleo familiare composto da 3 o più persone; 300 euro : coppie;

: coppie; 150 euro: single.

Il bonus può essere fruito solo in un’unica struttura e non potrà essere usato se si prenota tramite portali come Booking o Airbnb. Il beneficio consiste in uno sconto dell’80’% sui servizi erogati e una detrazione fiscale del 20% in sede di dichiarazione dei redditi.

