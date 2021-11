Condividi su

Linguine cozze e vongole con pomodorini

Le linguine cozze e vongole sono un primo perfetto per questi giorni di mare o di città. La ricetta è facile e veloce, ma il successo è assicurato. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

360 g di pasta

400 g di vongole veraci

500 g di cozze

2 spicchi d’aglio

1 bicchiere di vino bianco

1 ciuffo di prezzemolo fresco

4-5 cucchiai di olio evo

10-15 pomodorini gialli piccoli

10-15 pomodorini rossi piccoli

1 peperoncino piccante

Sale fino q.b.

Per preparare le linguine cozze e vongole come prima cosa bisogna pulire le cozze e le vongole: mettete le vongole in uno scolapasta, sciacquatele sotto l’acqua corrente fredda e poi immergete lo scolapasta in un contenitore pieno di acqua e sale (circa 30g di sale ogni litro di acqua). Lasciate spurgare le vongole per qualche ora e intanto pulite le cozze sotto l’acqua corrente fredda con un coltellino o con una retina da cucina.

A questo punto portate sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto preparate il soffritto per le linguine cozze e vongole: tagliate il prezzemolo, l’aglio ed il peperoncino. Mettete in una padella un filo di olio extravergine e aggiungete il preparato per il soffritto. Quando l’aglio sarà dorato aggiungete i pomodorini e lasciate cuocere qualche minuto a fiamma alta.

Dopo qualche minuto aggiungete le vongole e le cozze in padella, alzate la fiamma al massimo e sfumate con del vino bianco. Fate evaporare l’eccesso di alcool e poi coprite con il coperchio per lasciare che le vongole e le cozze si aprano.

Scolate le linguine al dente e poi aggiungetele in padella con le cozze e le vongole. Mescolate bene e lasciate che si insaporiscono. Quando saranno pronte, spegnete la fiamma e dividete nei piatti. Non rimane che assaggiare queste deliziose linguine cozze e vongole. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta