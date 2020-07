Ormai l’estate è arrivata e come da consuetudine non si mangia altro se non pesce, questa ricetta di linguine tonno e limone

Condividi su

Linguine tonno e limone

Ormai l’estate è arrivata e come da consuetudine non si mangia altro se non pesce, questa ricetta di linguine tonno e limone è veramente perfetta per queste giornate calde. Il piatto è veramente fresco e leggero, perfetto per chi vuole rimanere a dieta in vista della prova costume. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

360 g di pasta

220 g di tonno in scatola

1 limone

1/2 cipolla piccola

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo fresco q.b.

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante (Facoltativo)

5-6 cucchiai di olio evo

Come prima cosa portate una pentola piena di acqua sul fuoco e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. Quando l’acqua sarà arrivata a temperatura aggiungete il sale e le linguine. Intanto preparate il condimento delle linguine tonno e limone: tagliate finemente la cipolla e se lo gradite anche l’aglio, altrimenti lasciate lo spicchio intero in modo da poterlo rimuovere dopo averlo fatto soffriggere.

In una padella abbastanza capiente, andiamo a preparare il soffritto delle linguine tonno e limone, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, l’aglio e la cipolla e fate rosolare per qualche minuto. Intanto spremete mezzo limone nello spremiagrumi e poi aggiungetelo in padella insieme al soffritto.

Ancora qualche passaggio e le linguine tonno e limone saranno pronte. Un minuto prima della cottura della pasta indicata sulla confezione, scolate la pasta e mettetela in padella. Se necessario conservate dell’acqua di cottura della pasta, vi aiuterà a mantecare e condire le linguine.

Aggiungete dell’acqua di cottura per amalgamare e continuare a far cuocere la pasta, poi grattugiate la buccia di limone e mescolate, aggiungete il tonno e del prezzemolo fresco. Ecco che le linguine tonno e limone sono pronte per essere servite ed assaggiate. Questo piatto è veramente fresco e ricco di sapore. Vedrete che non vi pentirete di questa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta