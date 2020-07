Eclissi più lunga del secolo 2020: ecco perché non ci sarà

Condividi su

Eclissi più lunga del secolo 2020: perché è una bufala e non ci sarà

Eclissi più lunga del secolo 2020 prevista a fine luglio? Come una semplice svista può causare la diffusione di una clamorosa bufala.

Eclissi più lunga del secolo a fine luglio?

Qualche giorno fa ha cominciato a diffondersi la notizia che tra il 27 e il 28 luglio si sarebbe potuta osservare l’eclissi più lunga del secolo. Pare che il primo a parlarne sia stato il portale catania.liveuniversity.it nel pezzo intitolato “Arriva la Luna di Sangue: sarà l’eclissi totale più lunga del secolo”. Non c’è voluto molto, però, prima che alcuni lettori si accorgessero dell’errore: “non è prevista alcuna eclissi a luglio 2020″. Dunque, è arrivata la pronta correzione da parte del sito: “Ci scusiamo con tutti i lettori della presente testata per il refuso contenuto in questo articolo. Non è mai stata nostra intenzione ingannare i nostri lettori, ma essendo essere umani, a volte, può capitare di prendere un abbaglio”. Scuse accettate, d’altra parte, l’articolo non è stato cancellato ed è ancora lì a raccogliere visite; sarebbe stato opportuno correggere almeno il titolo ma anche su questo punto non sembra essere stato preso al momento alcun provvedimento.

Si tratta di una clamorosa bufala

Nel frattempo, come una valanga, la storia dell’eclissi più lunga del secolo è stata ripresa da tantissime testate anche di un certo rango: facendo una rapida ricerca su Google, il primo quotidiano a riprendere la notizia è addirittura il Messaggero, seguito da Sky, Yahoo e tantissimi altri nomi blasonati. Mosca bianca tra i tanti giornali online Focus.it, il primo a segnalare quanto la clamorosa bufala si sia diffusa: bastava effettuare un veloce controllo per sapere che il prossimo 27 luglio la Luna sarà nel primo quarto, perché ci sia un’eclissi totale è fondamentale che sia piena. A dare una spiegazione “tecnica” dell’accaduto è sempre Focus: qualcuno, su Facebook probabilmente, deve aver ricordato l’eclissi di Luna del 27 luglio 2018, da lì è partito un copia/incolla sfrenato che nella sua tristezza non ha risparmiato nemmeno chi ha competenze e mezzi per verificare le notizie che si prende la briga di pubblicare.

