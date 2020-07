Napoli-Milan mette in palio l’accesso diretto in Europa League. Si affrontano due squadre in ottima forma in una gara che si preannuncia appassionante.

Napoli-Milan: formazioni, diretta tv e streaming. Dove vederla

Il quinto posto, cioè l’accesso diretto in Europa League, è la posta in palio in Napoli-Milan. Due squadre in ottima forma, entrambe reduci da due vittorie – 4-2 alla Juve per i rossoneri, 2-1 al Genova per i partenopei – che vogliono centrare l’obiettivo europeo.

Come arrivano le due squadre al match del San Paolo

Entrambe le squadre hanno ormai archiviato il sogno Champions. Troppo lontana la quarta piazza – 14 punti per il Napoli, 16 per il Milan – per avere ambizioni in tal senso. Rimane l’Europa League, che non avrà il fascino della sorella maggiore, ma comunque ha interessanti risvolti anche economici, per via dei contributi UEFA distribuiti ai team che vi prendono parte. I campani, in posizione di vantaggio sui milanesi, vogliono consolidare il 5° posto. Dalla ripresa del campionato hanno perso solo con la super Atalanta, che quest’anno è uno scoglio ostico per tutti. I loro avversari hanno comunque il morale a 1000 dopo la grande vittoria contro la Juventus e di sicuro vorranno capitalizzare il momento positivo per strappare il successo e portarsi in 5a posizione. Quattro vittorie e un pareggio negli ultimi 5 incontri fanno ben sperare Pioli, che vuole congedarsi dal Milan lasciando un buon ricordo.

Le probabili formazioni in campo

Problemi d’abbondanza per Rino Gattuso, allenatore del Napoli ed ex centrocampista del Milan. Torna a disposizione Koulibaly dopo aver scontato la squalifica ed è un rientro importante. Nessun dubbio in difesa e al centro, mentre in attacco, Mertens e Callejon supporteranno Lorenzo Insigne, titolare inamovibile.

Due assenze di peso, invece, per Stefano Pioli, allenatore rossonero: out Musacchio e Castillejo, entrambi assenti per infortunio, con il primo che ha subito un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. Per il resto, nessun problema: formazione-tipo, con Rebic che dovrebbe affiancare in attacco il confermatissimo Ibrahimovic.

Queste le formazioni in campo:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessiè, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

Dove vedere l’incontro Napoli-Milan

Affidata a Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma, coadiuvato da Pagnessi e Mondin, con Abisso 4° uomo e Rocchi e Bindoni al VAR, Napoli-Milan si terrà, a porte chiuse, allo stadio San Paolo alle 21.45 del 12 Luglio 2020. La gara non sarà trasmessa in chiaro: infatti, è un’esclusiva Sky, che la trasmetterà su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Sky Sport. Chi ha sottoscritto l’offerta Sky-Now TV, potrà assistere al match anche mediante questa piattaforma on demand. Per lo streaming, nessun problema se siete abbonati Sky: con l’app SkyGo, sarà possibile non perdersi neanche un secondo di questo appassionante incontro.

