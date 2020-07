Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: l’81,4% degli elettori M5S vuole Conte leader

Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 10 luglio delineano due scenari di voto. Il primo prende in esame la situazione attuale che vede la Lega in difficoltà (-0,2%) scendere al 25,3% mentre il Pd guadagna consensi portandosi a 20,4%. Piccole variazioni di voto per Fratelli d’Italia che flette al 15,8% e Movimento 5 Stelle che sale al 14,7%. Stabile Forza Italia all’8,2% mentre Italia Viva scende di un gradino (2,9%) sotto la soglia di sbarramento del 3% avvicinandosi ad Azione (2,8%). La Sinistra cresce al 2,7% mentre i Verdi rimangono fermi all’1,8% a pari merito con +Europa. Tutti gli altri partiti insieme sono sondati al 3,6%. Gli astenuti e incerti sono dati al 43%, in rialzo rispetto alla precedente rilevazione.

Fonte: Tecnè

Il secondo scenario vede il premier Conte capo politico del Movimento 5 Stelle. Secondo i sondaggi elettorali Tecnè, a volere Conte leader del Movimento sarebbe la maggioranza degli elettori pentastellati (81,4%). In un caso siffatto, a farne le spese alle urne sarebbe il Partito Democratico che vedrebbe calare i propri consensi al 16,8% con Fratelli d’Italia ad un solo punto di distanza (15,8%). Il Movimento 5 Stelle balzerebbe al secondo posto con il 20,2%. La Lega, invece, non subirebbe scossoni di alcun genere rimanendo prima forza con il 25,3%. Anche gli altri partiti non vedrebbero significative variazioni di consenso.

Tornando alla situazione politica attuale, i sondaggi elettorali Tecnè segnalano la fiducia degli italiani nel governo Conte in leggero calo al 29,5%. La quota di chi non ha fiducia rimane maggioritaria al 66,1%.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 9-10 luglio 2020 con metodo Cati, Cawi

Totale contatti: 6.012 (100%) – rispondenti: 1.000 (16,6%) – rifiuti/sostituzioni: 5.012 (83,4%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

