Quanto guadagna Caterina Balivo: stipendio e patrimonio della conduttrice

Caterina Balivo è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano. Quanto guadagna la famosa conduttrice ed ex modella napoletana? Di seguito qualche cifra.

Caterina Balivo: la carriera tra tv e passerella

Caterina Balivo è nata a Napoli, il 21 febbraio 2020, ma è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città natale della sua famiglia. La sua prima passerella importante risale al 1999: quell’anno arrivò terza al concorso di Miss Italia. Quindi, passa alla tv grazie a Fabrizio Frizzi che la chiama come sua valletta per la trasmissione Scommettiamo che…?, all’epoca trasmissione di punta di Rai 1.

A parte qualche piccola parentesi su altre emittenti, da allora Caterina Balivo lega la sua carriera alla rete ammiraglia della televisione pubblica. Il successo più importante probabilmente la trasmissione Festa Italiana che viene trasmessa dal 2005 al 2010. Dopo essere passata tra Rai 2, radio e maternità (ha due figli, Guido Alberto nato nel 2012 e Cora nata nel 2017), nel 2018 comincia a condurre il talk show Vieni da Me: a fine maggio 2020, dopo 350 puntate, annuncia di voler lasciare il programma per seguire altri progetti.

Lo stipendio della conduttrice

Non sono disponibili cifre esatte per quanto riguarda lo stipendio di Caterina Balivo, è bene precisarlo. Tuttavia, diverse testate specializzate si sono lanciate in alcune ipotesi a proposito dei compensi che ha percepito negli ultimi anni. Considerando che per la trasmissione Vieni da me la Rai dovrebbe investire una cifra vicina ai 3 milioni di euro, quindi, si può dire che lo stipendio della conduttrice napoletana non può che essere stato consistente finora (intorno ai 250mila euro l’anno). In pratica, la Balivo non dovrebbe aver guadagnato meno di 15mila e più di 30mila euro al mese durante il periodo di conduzione del succitato programma della prima rete Rai.

