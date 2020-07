Condividi su

Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero bis in arrivo peggio della prima?

Pensioni ultime notizie: sul fronte previdenziale abbiamo spesso parlato di Quota 100 e di cosa verrà dopo quando questa misura, voluta e varata dal governo Conte I, andrà “in pensione”, il 31 dicembre 2021. Tuttavia non bisogna neppure dimenticare i numeri emersi nelle ultime settimane, che riguarda il numero dei pensionati nel nostro Paese e soprattutto l’equilibrio molto precario sul quale tengono le spese previdenziali. Per far quadrare i conti potrebbe dunque arrivare una riforma Fornero bis che potrebbe essere anche peggiore della prima.

Pensioni ultime notizie: pensionati hanno superato lavoratori?

A parlarne è Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che in una lunga intervista a La Verità, non ha certo optato per la strada della leggerezza nel dire quello che pensa. Partendo dai numeri elaborati dalla Cgia di Mestre, per la quale durante il pieno periodo del Covid-19 il numero dei pensionati avrebbe superato quello dei lavoratori, Brambilla definisce quanto appena detto una fake news, perché più che i pensionati sono le prestazioni previdenziali a essere maggiori. Questo perché “in Italia si percepisce spesso più di una pensione”.

Per Brambilla c’è “troppo assistenzialismo”

Quando sono usciti quei numeri, dunque, il governo avrebbe potuto smentire, ma non l’ha fatto. Secondo il punto di vista di Brambilla, non è stato fatto “perché non vogliono fare chiarezza sul fatto che questo governo sta buttando miliardi e miliardi nel più improduttivo assistenzialismo. La spesa per le pensioni non c’entra quasi nulla, ma la ministra Nunzia Catalfo tace e non rassicura l’Europa, mentre il PD spinge per cancellare ogni traccia dei provvedimenti del governo gialloblu”, pur ritenendo lo stesso Brambilla “non tecnicamente impeccabile” una misura come Quota 100.

Pensioni ultime notizie: Legge Fornero bis in arrivo?

Serve dunque fare chiarezza, soprattutto nella distinzione tra ciò che è spesa previdenziale e quello che è spesa assistenziale. Resta dunque il fatto che i pensionati non sono più di chi lavora. “I lavoratori dipendenti nel 2019 erano 23 milioni e mezzo contro 16 milioni e 200 mila pensionati. Per effetto del Covid i dipendenti sono un po’ scesi e i pensionati, per effetto di Quota 100, sono un po’ aumentati, ma siamo a 22,4 milioni lavoratori contro 16,4 milioni di pensionati”. Insomma, sono le forme di assistenzialismo a essere troppe e “la spesa per le pensioni è pari a 150 miliardi ed è sostenibile”. Per Brambilla, tuttavia, non è possibile penalizzare chi vuole andare in pensione e invece “pare che sia in arrivo una Fornero bis ancora più dura”.

