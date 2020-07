Condividi su

Summertime 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv tutta all’italiana: stiamo parlando di Summertime. Continua dunque il sodalizio tra la N rossa e le produzioni italiane: dopo il successo di Baby e Suburra, il colosso dello streaming è pronto a scommettere su un altro titolo connazionale. Per quanto riguarda il numero delle puntate del secondo ciclo di episodi di Summertime, c’è da scoprire se si opterà per mantenere lo stesso format della prima stagione arrivando a un totale di 8 appuntamenti. Ciò che è certo è che le riprese sono già iniziate, precisamente a Luglio di quest’anno ed è altamente probabile che vedremo la pubblicazione del secondo capitolo intorno la primavera dell’anno venturo.

Per chiunque volesse recuperare il titolo, sul catalogo di Netflix è presente la prima stagione, basterà dunque collegarsi e accedere alla piattaforma per visionare lo show; ricordiamo che al momento la grande N non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast del secondo capitolo di Summertime.

Summertime 2: la trama

Al momento non ci sono grosse anticipazioni su quanto concerne la trama del secondo ciclo di episodi; qualcosa possiamo intuire basandoci su quanto accaduto nel corso della stagione precedente: durante il finale l’estate e terminata e Alessandro e Dario sono in procinto di trasferirsi in Spagna, giacché il pilota ha la possibilità di continuare a correre e realizzare il suo sogno. Con ogni probabilità nella seconda stagione vedremo i ragazzi tornare in Italia per passare una nuova estate ricca di avventure in compagnia dei loro amici.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Summertime e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ludovico Tersigni veste i panni di Alessandro Alba; Coco Rebecca Edogamhe nel ruolo di Summer Bennati; Andrea Lattanzi interpreta Dario; Amanda Campana è Sofia; Giovanni Maini veste i panni di Edoardo

