Condividi su

Superquark 2020: anticipazioni e servizi stasera 15 luglio su Rai 1

Chi l’ha detto che d’estate non vengono proposti contenuti interessanti? Tra poche ore prenderà il via Superquark 2020. Il fortunato programma televisivo, in onda oggi 15 luglio dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo primo appuntamento con tanti documentari affascinanti che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico.

Sono trascorsi più di venti anni dal debutto della trasmissione, diventata una vera e propria istituzione nel mondo della divulgazione scientifica-culturale grazie allo straordinario talento di Piero Angela e al team di esperti che elabora i reportage. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Superquark!

Superquark 2020: anticipazioni e servizi stasera 15 luglio su Rai 1

È tutto pronto per la nuova edizione di Superquark che stasera ci porterà alla scoperta dell‘Antartide con il documentario realizzato dalla BBC Sette continenti un pianeta. Vedremo paesaggi di una bellezza straordinaria e la lotta per la sopravvivenza che conducono ogni giorno le specie animali presenti sul posto e abituate a condizioni atmosferiche per gli esseri umani proibitive. Osserveremo poi la Foca di Weddell mentre è intenta a procacciare il cibo, i pinguini reali e leoni marini che si aggirano nelle isole dove il clima è più mite. Infine le telecamere sono riuscite a riprendere il krill antartico, gamberetto di dimensioni minuscole, albatros e crostacei. Successivamente la trasmissione tornerà in Italia e Alberto Angela ci mostrerà lo scheletro di una balenottera del pliocene, scoperto pochi anni fa in Toscana.

Al passo con i tempi, gli inviati di Superquark Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni ci guideranno nel mondo delle droghe che diventano ogni anno più numerose e la dura lotta per individuarle, classificarle e renderle illegali. Dopo il servizio sui combustibili fossili e la ricerca di fonti energetiche meno inquinanti, l’amato programma dedicherà ampio spazio ai virus, le modalità di diffusione e la loro origine.

Le rubriche del programma

Per la rubrica Scienza in cucina la dottoressa Elisabetta Bernardi mostrerà come rafforzare il sistema immunitario tramite il cibo mentre Alessandro Barbero racconterà la storia del medico Guillotin.

Infine Massimo Polidoro spiegherà perché anche un premio Nobel può commettere errori, il professor Emanuele Giannini interpreterà delle opere d’arte note da viste da un punto di vista molto particolare e Roberto Cingolani svelerà tutti i segreti di big data e supercomputer. Tutto questo e molto altro tra poche ore a Superquark.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it