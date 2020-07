Condividi su

Quanto guadagna Beppe Sala: stipendio e patrimonio del Sindaco di Milano

Dal suo ruolo durante la pandemia alla ripartenza di Milano, la città che amministra, dalle dichiarazioni sulle altre regioni che pensavano alle chiusure nei confronti dei lombardi, alle esternazioni dello smart working. Negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere meglio il pensiero di Beppe Sala, sindaco di Milano dal 2016 e forse verso la riconferma (almeno in quanto a candidatura) per le prossime elezioni del 2021. Come al solito la curiosità degli utenti si è spostata verso i soldi: ovvero, quanto guadagna Beppe Sala? Qual è il suo stipendio e il suo patrimonio? Cerchiamo di dare una risposta stando alle informazioni di pubblico possesso.

Stipendio e patrimonio di Beppe Sala: quanto guadagna il sindaco di Milano

Recenti affermazioni di Sala sullo smart working (“L’effetto grotta per il quale stai a casa e prendi lo stipendio può avere i suoi pericoli”) avevano fatto discutere, ma anche una recente affermazione durante un incontro su Facebook riguardante gli stipendi ha generato più di qualche polemica. “Se un dipendente pubblico, a parità di ruolo, percepisce lo stesso stipendio a Milano o a Reggio Calabria è sbagliato, poiché il costo della vita è molto diverso”, il suo intervento. Beppe Sala che parla di soldi non è una novità, invero, visto che già nel 2015, poco prima della sua elezione a primo cittadino di Milano, aveva comunicato a tutti quanto prendeva di stipendio invitando gli altri candidati alle elezioni amministrative a fare lo stesso.

Dopo essersi laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, Sala intraprende una carriera di manager presso le grandi aziende italiane, quali Tim e Pirelli. Consulente aziendale, in occasione delle amministrative 2016, Beppe Sala rese pubblica la sua dichiarazione dei redditi 2014, dalla quale spuntava anche il possesso di alcuni immobili sia in Italia, sia all’estero. Oltre a una casa in Svizzera dal valore di 1.327.033 euro, spuntava anche il 12,5% di tre immobili a Varedo, mentre l’imponibile lordo ammontava a 410.305 euro.

Oggi Beppe Sala è sindaco di Milano e il suo stipendi è regolamentato dalla Legge Bassanini, che quantifica gli stipendi dei primi cittadini in base al numero degli abitanti che risiedono nel Comune che amministrano. In quanto sindaco del capoluogo lombardo, lo stipendio di Beppe Sala ammonta a 7.800 euro al mese. Nella dichiarazione dei redditi 2019, il reddito imponibile di Sala ammonta a 114.741 euro, a cui bisogna aggiungere la quota di partecipazione finanziaria (e non amministrativa, come ha tenuto a precisare lo stesso Sala) alla società Kenergy Spa, società impegnata in investimenti nelle energie rinnovabili.

