Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni settima puntata 16 luglio

Cosa c’è di meglio per distrarsi di guardare una fiction appassionante come Che Dio ci aiuti 5? La nota serie tv, in onda oggi 16 luglio 2020 dalle 21:25 su Rai 1, torna a farci compagnia con una coppia di episodi ricchi di inaspettate rivelazioni, colpi di scena e incredibili avventure.

Prosegue quindi il percorso narrativo del telefilm, ideato da Carlotta Ercolino, che segue le vicende dell’energica ed eccentrica suor Angela, religiosa pronta a qualsiasi sacrificio pur di aiutare i suoi cari. Ma vediamo insieme quali difficoltà dovranno affrontare i protagonisti di Che Dio ci aiuti 5!

L’ottavo appuntamento di Che Dio ci aiuti 5 si aprirà con l’episodio intitolato Battiti. Gabriele è ancora perdutamente innamorato di Valentina e suor Costanza, aiutata dalle gemelle, tenta in tutti i modi di nascondere il flirt che la donna sta avendo con Alessio. Nel frattempo giunge in ospedale Lara, figlia di un’amica della religiosa Angela, in gravi condizioni di salute a causa di un alto tasso alcolemico nel sangue. La madre Marta sostiene che la colpa dell’accaduto sia da attribuire a Giulia, ragazza che ha preso in affidamento.

Data la difficile situazione, le pratiche di adozione vengono sospese e sembra oramai certo che la teenager debba tornare in comunità. Intanto mentre Azzurra pedina Athos, Valentina organizza un’uscita a quattro con Ginevra e Nico e chiede a questi ultimi di fingere di essere fidanzati. Infine in questa puntata di Che Dio ci aiuti una tremenda notizia sconvolge Pietro.

Anticipazioni settima puntata 16 luglio

Che Dio ci aiuti 5 ci saluterà con Da grande. Teodora, madre delle due gemelle, confessa Gabriele che le figlie sono sue sorellastre in quanto in passato aveva avuto una relazione con il padre Leone.

Intanto Valentina porta Eugenia al concerto di Benji & Fede, duo musicale molto amato dalla ragazza, e Azzurra cede alla tentazione di fare shopping on-line con la carta di credito di Athos. Nel frattempo Ginevra tenta in tutti i modi di convincere i suor Piera di essere maturata profondamente in questi mesi passati in convento.

