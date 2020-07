Condividi su

Offerte Amazon 15 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Offerte Amazon 15 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Ritorna anche oggi il focus quotidiano sulle offerte di Amazon. Per la giornata del 15 luglio 2020 il colosso dell’e-commerce propone una serie di prodotti in offerti. La nostra scelta come sempre si orienta su due fronti, alta percentuale di risparmio e miglior rapporto qualità-prezzo.

Offerte Amazon 15 luglio 2020: Rowenta, Samsung e Niyps, le proposte

Il primo articolo è dell’azienda Rowenta, si tratta di Rowenta RO2544WA City Space Cyclonic, è una aspirapolvere a traino senza sacco, altamente compatta, ideale per il parquet, ha una capienza di 1.2 l, una potenza di 750 W, 77 decibel di rumore e di colore arancio e nero. Il risparmio su questo prodotto è di circa il 50%, è in offerta alla cifra di 59,99€ anziché 119,99€. Il secondo prodotto è della Samsung, è CycloneForce Plus VC4100 si tratta sempre di una aspirapolvere a traino senza sacco in colorazione nera e rossa, si dota di 2 Spazzole e una potenza di 190 W, la sua classe di efficienza energetica è A. Sul prodotto il risparmio è del 45%, può essere acquistato per 99,00€ a fronte di un prezzo pieno di 179,00€. L’ultima occasione del giorno riguarda un oggetto davvero singolare, una Mini telecamera spia nascosta, ideata e realizzata da NIYPS, la micro spy cam è Full HD, si dota di sensore di movimento e batteria ed è funzionale sia per interni che esterni. Il prezzo è di 26,72€ anziché 69,99€, è una offerta a tempo che permette di risparmiare il 62% circa.

Migliori powerbank 2020 su Amazon: quali sono e prezzi

Offerte Amazon 15 luglio 2020: la doppia proposta Logitech

Le ultime due proposte del giorno vengono direttamente da Logitech. Sono due prodotti strettamente correlati al Gaming e al PC. Il primo è Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, hanno un audio stereo, driver da 50 mm e jack audio da 3.5 mm. Il Microfono si dota di funzione Flip-To-Mute, i padiglioni auricolari suono ruotanti. La sua compatibilità è per PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch e Mac. Costano in offerta 44,99€ mentre il prezzo pieno è di 61,99€. Ultimo della nostra lista, ma non per importanza, è Logitech MX Anywhere 2, un mouse Wireless Amz, con Bluetooth, usa il tracciamento laser per essere efficiente su ogni superfice e raggiunge i 1000 DPI. Costa 44,99€, il suo prezzo pieno è invece di 61,49€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma