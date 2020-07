Condividi su

Offerte Amazon Fotocamere: gli articoli da acquistare e le scelte migliori

Il settore fotocamere (e telecamere) di Amazon propone una serie di prodotti in sconto con alto risparmio e alto rapporto qualità-prezzo. In questo articolo abbiamo analizzato gli oggetti in questione. Ecco caratteristiche e prezzi.

Offerte Amazon Fotocamere: Imou, Polaroid e Panasonic, le proposte

Imou è la prima proposta del settore da noi presa in considerazione, è una telecamera di sicurezza con risoluzione 1080P, rileva automaticamente i movimenti, ha un audio bidirezionale e si dota di visione notturna. Il prezzo in offerta è di 54,40€ a fronte di un prezzo pieno di 79,99€. Nella seconda proposta abbiamo un oggetto che è stato almeno una volta nella lista dei desideri di ognuno di noi. Non sarà la versione classica di un tempo ma anche questa sa stupire, si tratta di Polaroid Fotocamera Digitale a scatto istantaneo con tecnologia per la stampa a zero inchiostro. La colorazione di questa fotocamera è rosso. Può essere presa per 96,25€ anziché 119,99€. Panasonic Lumix DMC-GX80KEGS è una fotocamera digitale mirrorless, è l’ultima proposta di questa prima parte ed è uno degli articoli più venduti della categoria. Ha un sensore da 16 Megapixel, Dual I.S, Kit 12-32 mm e colorazione argento. Il prezzo in offerta è di 370,00€ anziché 599,99€.

Offerte Amazon Fotocamere: la doppietta di Fujifilm

Fujifilm raddoppia e propone due offerte, non al prezzo di una, ma molto particolari tra loro. Fujifilm FinePix XP140 è una fotocamera digitale impermeabile fino a 25 m, dotata di CMOS da 16MP, zoom ottico 5x, e stabilizzatore meccanico. Gli altri componenti sono la batteria al litio, il Wi-Fi e il Bluetooth. Esclusiva la colorazione in giallo e nero. L’offerta vede il prezzo scendere a 135,00€ mentre il prezzo iniziale era di 182,50€. Per quanto riguarda la seconda fotocamera si tratta di Fujifilm X-T30 Kit e Obiettivo XC15-45 mm, è una fotocamera digitale da 26 MP, Sensore CMOS X-Trans 4 APS-C, con mirino EVF, filmati in qualità 4K, Schermo LCD Touch 3″ orientabile, in colorazione antracite. Il prezzo in offerta è di 890,00€ a fronte di un prezzo totale di 1.049,99€.

