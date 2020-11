C’è sempre spazio per dei panzerotti fritti, anche in piena estate e con la prova costume alle porte. Vediamo insieme la ricetta

Panzerotti fritti ripieni

C’è sempre spazio per dei panzerotti fritti, anche in piena estate e con la prova costume alle porte. Non si può certo rifiutare questa delizia. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

1 kg. di farina 00

12 gr. di lievito di birra

25 gr. di sale fino

2 cucchiaini di zucchero

500 ml. di acqua (regolatevi in base alla consistenza dell’impasto)

Salsa di pomodoro

Aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale fino

Pepe nero macinato

Prosciutto cotto

Ricotta

Salame

Mozzarella

Fior di latte

Iniziamo la preparazione preparando l’impasto: sciogliete 12 grammi di lievito nell’acqua tiepida, poi versate il tutto in un contenitore e aggiungete lo zucchero. Aggiungete 750g di farina ed iniziate ad impastare i panzerotti aiutandovi con una forchetta, mano a mano aggiungete la farina restante. Impastate e aggiungete anche i sale, cercate di impastare per almeno 15 minuti.

Una volta che l’impasto è omogeneo, praticate il taglio a croce sulla superficie e lasciatelo in un contenitore coperto con il coperchio o il canovaccio per 6-7 ore. Dopo cinque ore, togliete l’impasto dei panzerotti dal contenitore e formate delle palline di circa 70- 80 grammi ciascuna e lasciate lievitare per altre due ore.

Intanto iniziate a preparare la farcitura dei panzerotti fritti: tagliate la mozzarella, tagliate il prosciutto cotto finemente, aggiungete due cucchiai di parmigiano reggiano e un pizzico di pepe, se lo gradite, e amalgamate il tutto. Poi preparate anche la seconda farcitura dei panzerotti, con della salsa di pomodoro– dopo averla cotta con un semplice soffritto con aglio o cipolla- fatela raffreddare e poi aggiungete sale e origano, la mozzarella e del basilico fresco. Amalgamate e tenete da parte.

Una volta che l’impasto dei panzerotti sarà lievitato, stendete le palline su una spianatoia o sul tavolo e create dei dischi delle dimensioni che preferite, poi aggiungete la farcitura e chiudete i bordi, aiutandovi con una forchetta. Poi friggete in abbondante olio e infine metteteli in un piatto con della carta assorbente. Ecco che i panzerotti fritti sono pronti per essere mangiati. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta