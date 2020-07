Condividi su

Concorsi centri per l’impiego 2020: requisiti, bandi e dove si fanno

Concorsi centri per l’impiego 2020: riprende il percorso della selezione indetta dalla Regione Lazio sospesa a febbraio a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica. Ecco a che punto è.

Centri per l’impiego: riprende la selezione indetta dalla Regione Lazio

Riprende la selezione riguardante i centri per l’impiego della Regione Lazio: era stata sospesa a febbraio a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus. Nel dettaglio, ripartono 5 distinti concorsi, ognuno volto alla ricerca di uno specifico profilo professionale: in ballo ci sono 20 posti a tempo pieno e indeterminato per esperto area informatica categoria D posizione economica D1, 20 posti a tempo pieno e indeterminato per esperto comunicazione e relazioni istituzionali categoria D posizione economica D1, 20 posti a tempo pieno e indeterminato per esperto statistico categoria D posizione economica D1, 25 posti a tempo pieno e indeterminato per esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche categoria D posizione economica D1, infine, 10 posti a tempo pieno e indeterminato per esperto service designer categoria D posizione economica D1.

Le scadenze da tenere a mente

In tutto, quindi, sono 95 posti quelli messi in palio dalle selezioni indette dalla Regione Lazio per potenziare i propri centri per l’impiego. Per quanto riguarda le tempistiche: le due prove scritte per il concorso volto alla ricerca di esperti informatici si terranno nei giorni 27 e 28 luglio 2020, il 20 e il 21 luglio si terranno gli scritti per il concorso volto al reclutamento di esperti in comunicazione e relazioni istituzionali (appuntamento per entrambi al Polo Didattico di Roma – Ingresso Viale Guglielmo Massaia, 44 – alle ore 9). Si sono già svolte, invece, le prove scritte previste dalle selezioni volte al reclutamento delle altre figure professionali.

Le selezioni che potenzieranno l’organico dei centri per l’impiego della Regione Lazio proseguiranno nei prossimi mesi: in arrivo due concorsi per 200 esperti mercato e servizi per il lavoro e 60 assistenti mercato e servizi per il lavoro. Il relativo diario dovrebbe essere pubblicato intorno a inizio agosto, dunque, l’iter vero e proprio dovrebbe cominciare a settembre 2020.

