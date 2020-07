Condividi su

Superquark 2020: anticipazioni e servizi di stasera 22 luglio su Rai 1

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna della cultura e divulgazione scientifica con Superquark 2020. L’amato programma televisivo, nato nel lontano 1995 e in onda oggi 22 luglio dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo secondo appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa che ha conquistato 2.281.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Professionalità, affidabilità, precisione nell’esposizione e un conduttore dotato di una straordinaria intelligenza, queste le caratteristiche vincenti della trasmissione che nel corso degli anni è diventata un vero e proprio simbolo di conoscenza ed è riuscita ad appassionare adulti e giovanissimi. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Superquark 2020!

Superquark 2020: anticipazioni e servizi di stasera 22 luglio su Rai 1

È tutto pronto per la seconda puntata di Superquark 2020 che sicuramente lascerà gli spettatori senza fiato grazie ai reportage davvero straordinari. Già la settimana scorsa il pubblico ha potuto ammirare le splendide immagini catturate dagli inviati della BBC partiti alla volta dell’Antartide. Successivamente le telecamere del programma si sono spostate in Italia, precisamente in Toscana, dove Alberto Angela ha mostrato lo scheletro di una balenottera del pliocene. Attenta ai cambiamenti, la trasmissione ha dedicato ampio spazio alle nuove droghe in circolo, alla ricerca di risorse energetiche meno inquinanti ed esperti hanno spiegato le modalità di diffusione dei virus. Infine non sono mancate le rubriche speciali di cucina, storia e arte.

Tra poche ore prenderà il via Superquark 2020 e anche questa volta tanti sono gli incredibili documentari che ci guideranno nel meraviglioso viaggio della conoscenza. Vedremo un nuovo modo di fare la mammografia, a tre dimensioni e uno strumento in grado di prevenire i tumori. Vedremo poi il ruolo che gioca la disinformazione nel confondere le idee e le tecniche messe a punto per auscultare con grande precisione i vulcani. Il professor Barbero ci porterà dietro le quinte del Concilio di Firenze e scopriremo come ha reagito l’industria alla rivoluzione digitale. Osserveremo poi insetti e ragni che, ingigantiti al microscopio, appaiono mostri da fantascienza e la rubrica La scienza in cucina ci spiegherà se sia opportuno o meno sbucciare la frutta. Inoltre il programma analizzerà il bacio, illustrerà quali meccanismi fisici innesca il gesto d’amore più diffuso al mondo e infine il documentario naturalistico ci porterà nel continente più esteso del nostro pianeta: l’Asia. Tutto questo e molto altro a Superquark 2020 dalle 21:25 su Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it