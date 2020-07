Condividi su

Polpettone in crosta di pancetta

Il polpettone in crosta di pancetta è un’alternativa molto gustosa alla classica ricetta del polpettone. Un piatto per tutti i giorni, ma anche per occasioni speciali e piccoli buffet. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

250 g di carne di maiale

250 g di carne di vitello

150 g di patate lesse (pesate a crudo)

150 g di mollica di pane

200 g di prosciutto cotto

200 g di formaggio a fette

250 g di pancetta tesa

30 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 uovo

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva

½ tazza di birra (vi consiglio una birra rossa)

Sale fino q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Pepe nero macinato

Per preparare il polpettone in crosta di pancetta iniziate sbucciando e tagliando a pezzi le patate, poi mettete in acqua e sbollentate per circa 25 minuti. Le patate devono essere molto morbide, quando saranno pronte mettetele in uno scolapasta e passatele sotto l’acqua fredda.



Continuiamo la preparazione del polpettone in crosta di pancetta: mettete in un contenitore la carne, le patate, il pane, il prezzemolo, l’olio, il sale, il parmigiano reggiano, il pepe e la birra. Mescolate bene gli ingredienti e amalgamate il tutto, aiutandovi con una forchetta per schiacciare bene. Aggiungete l’uovo e continuate a mescolare.

Una volta che l’impasto del polpettone in crosta di pancetta è ben amalgamato, cercate di stenderlo e dargli una forma rettangolare. Farcite con prosciutto e formaggio cercando però di lasciare liberi i bordi, perché sarà più facile arrotolarlo, quindi arrotolate il polpettone aiutandovi con la carta forno e iniziate a creare una rete con la pancetta (alternando fettine in orizzontale e verticale).

Il polpettone in crosta di pancetta sarà pronto per essere infornato, mettete in forno per circa mezz’ora a 200° dopo aver preriscaldato il forno. Poi servite questo piatto ancora caldo, vedrete che vi sorprenderà il sapore e il gusto. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.