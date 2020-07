Condividi su

Sondaggi politici Demos& Pi: Conte miglior premier secondo gli italiani

Secondo un sondaggio Demos& Pi per La Repubblica realizzato a metà giugno, Giuseppe Conte è considerato “il miglior Presidente del Consiglio dal 1994 fino ad oggi”. L’avvocato pugliese precede con il 30% delle preferenze uno che premier lo è stato per ben quattro volte, Silvio Berlusconi (25%). Sul terzo gradino del podio con il 10% c’è Romano Prodi, per due volte capo del governo (nel 1996-1998 e nel 2006-2008). Seguono, in quest’ordine, Paolo Gentiloni, Enrico Letta, Mario Monti, Matteo Renzi, Giuliano Amato, Massimo D’Alema e Lamberto Dini.

Sondaggi politici Demos& Pi: Conte, consenso trasversale

L’indagine di Demos& Pi ha segmentato le preferenze in base alle intenzioni di voto. Le sorprese sono più di una. Giuseppe Conte viene considerato il miglior premier dalla maggioranza dell’elettorato pentastellato. Al secondo posto, a sorpresa, non c’è nessun esponente di sinistra, bensì il tanto bistrattato Cavaliere, per il quale Beppe Grillo ha ideato l’appellativo di psiconano.

Berlusconi viene considerato il miglior presidente del Consiglio da tutti i partiti di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia). Un’altra sorpresa arriva questa volta dai partiti sovranisti: in seconda posizione dopo Berlusconi si trova Conte. Proprio colui che oggi Salvini e Meloni combattono a colpi di tweet e non solo.

Infine un’altra curiosità arriva questa volta dal Pd. Romano Prodi occupa la prima posizione. Risultato, quest’ultimo, assai prevedibile. In seconda posizione ecco però spuntare di nuovo l’avvocato pugliese. Un dato che certo non passerà inosservato dalle parti del Nazareno, dove più d’uno vedrebbe di buon occhio Conte alla guida di una compagine giallo rossa in contrapposizione al centrodestra. Al terzo posto delle preferenze degli elettori Pd ecco infine Paolo Gentiloni.

Sondaggi politici Demos& Pi: Renzi, Berlusconi e Monti i peggiori premier secondo gli italiani

Mario Monti e Matteo Renzi, insieme a Berlusconi, vengono invece considerati i peggiori premier dal 1994 ad oggi. Un dato che sicuramente non farà piacere al senatore fiorentino, ripudiato anche dal suo ex partito.

Sondaggi politici Demos& Pi: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 15 – 17 giugno 2020 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.006, rifiuti/sostituzioni/inviti: 8.694) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%).

