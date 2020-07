Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: alleanza Pd-M5S, sì dai rispettivi elettorati

Un’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle in ottica amministrative è vista con favore dai rispettivi elettorati. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. Secondo la rilevazione, il 75% degli elettori dem e il 55% di chi vota Cinque Stelle non direbbe no ad un’intesa tra le due forze politiche.

Fonte: Ixè

Capitolo coronavirus. Quattro italiani su dieci affermano di aver paura di un ritorno dei contagi nel prossimo autunno. Il 43% lo teme ma è rassicurato dal fatto che l’Italia, questa volta, saprà reagire. Più ottimista il 12%, secondo cui non ci sarà alcuna ripresa, anzi, i contagi continueranno a diminuire.

Fonte: Ixè

Dopo due mesi di calo, la fiducia degli italiani nel premier Conte torna a crescere leggermente passando dal 55% dell’ultima rilevazione al 56% odierno.

Fonte: Ixè

Sul fronte delle intenzioni di voto, i sondaggi elettorali Ixè registrano un calo per Lega e Pd. I primi scendono al 23,7%, i secondi al 21,8%. Rimangono due i punti di consenso che dividono le due forze politiche. Dietro, torna a crescere il Movimento 5 Stelle che sale dello 0,4% al 15,8%. Fratelli d’Italia sfiora il 14% mentre Forza Italia balza al 7,9%. Bene anche La Sinistra che Ixè sonda al 3,4% mentre +Europa (2,6%) fa meglio di Italia Viva (in calo al 2,3%) e Azione (in crescita al 2,1%). Europa Verde è data all’1,6% mentre gli altri partiti sono sondati tutti insieme al 4,9%. Infine, cresce al 40,9% la quota di astenuti e indecisi.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 20 AL 21 LUGLIO 2020

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it