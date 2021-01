Condividi su

Patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio

Le patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio sono un’ottima ricetta per quando volete preparare qualcosa di nuovo ed originale. La ricetta è facile e abbastanza veloce nella preparazione, vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

4 Patate grosse

100 g di speck

150 g di scamorza o altro formaggio morbido

70 g di burro

40 g di parmigiano reggiano grattugiato

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio evo q.b.

1 Tazzina di aceto di vino bianco

Iniziamo la preparazione delle patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio sbucciando le patate e tagliandole a fettine senza però arrivare fino in fondo (lasciando le fettine tutte ben attaccate), poi lavate in abbondante acqua fredda fino a quando l’acqua non sarà limpida. Lasciate per qualche minuto in acqua e poi riempite una pentola abbastanza capiente con l’acqua e mettetela sul fuoco. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale, una tazzina di aceto di vino bianco – che servirà a non far deformare le patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio – e poi aggiungete le patate.

Continuate la preparazione delle patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio lasciando cuocere per circa cinque minuti le patate, poi scolate con una schiumarola e mettete le patate in acqua fredda o con acqua e ghiaccio. Poi asciugate bene le patate con un canovaccio asciutto.

A questo punto per preparare le patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio, sciogliete del burro in un pentolino e una volta che il burro si sarà sciolto, spennellate le patate con il burro. Aggiungete il sale, il pepe e poi infornate nel forno statico preriscaldato a 220°. Mentre le patate cuociono tagliate lo speck ed il formaggio.

Dopo circa 30 minuti le patate saranno pronte quindi toglietele dal forno e mettete tra le fettine speck e formaggio, poi coprite con una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato e infine infornate nuovamente per una decina di minuti in forno a 220°.

Passati dieci minuti le patate a fisarmonica farcite con speck e formaggio saranno pronte per essere servite, vedrete che buona questa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta