In arrivo un altro beneficio economico per una categoria di lavoratori: stiamo parlando del bonus frontalieri 2020. Ecco l’importo e a chi spetta.

Bonus frontalieri 2020: importo, a chi spetta e quando si prende

Con la conversione in Legge del Decreto Rilancio, è stato istituito un nuovo bonus per una categoria di lavoratori che finora non aveva potuto ricevere alcun sostegno economico a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta del cosiddetto bonus frontalieri 2020, riservato a tutti quei lavoratori frontalieri, ovvero residenti in uno Stato ma che lavorano in un altro Paese e che dunque sono soggetti alle regole del mercato del lavoro del Paese in cui operano.

Bonus frontalieri 2020: cosa dice l’art. 103-bis della Legge n. 77/2020

Con la conversione in Legge del DL Rilancio (L. n. 77 del 17 luglio 2020) è stato istituito il bonus all’articolo 103-bis. Scopriamo cosa c’è scritto: “Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali […], ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita Iva, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste”. Nel testo si legge inoltre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabiliti i criteri relativi al riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa previsto.

Importo bonus frontalieri 2020: a quanto ammonta?

Al momento, infatti, non è noto sapere ancora a quanto ammonterà l’importo del bonus, poiché bisognerà attendere che saranno stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio. L’importo non dovrebbe comunque discostarsi troppo da quelli previsti per gli altri bonus istituiti nei mesi precedenti durante l’emergenza sanitaria, quindi con una cifra che dovrebbe essere compresa tra 600 e 1.000 euro.

