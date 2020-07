Condividi su

Offerte Amazon “Strumenti da Lavoro”: le offerte Black + Decker e Bosch

Il nostro focus sulle offerte settoriali di Amazon si sposta oggi nel reparto “Strumenti da lavoro” e in particolare su due brand che più di tutti gli altri hanno esposto la loro merce in forte sconto. Si tratta di Black+Decker e Bosch. Ecco tutti i dettagli.

Offerte Amazon “Strumenti da Lavoro”: Idropulitrice, Trapano e Tagliabordi Black+Decker

La tripletta di Black + Decker inizia con un prodotto per la pulizia, modello BXPW2000PE, si tratta di una idropulitrice ad alta pressione dalla potenza di 2000 W, 140 bar e 440 litri all’ora. Si dota anche di patio cleaner deluxe e spazzola fissa. Il suo prezzo in offerta è di 117,00€ a fronte di un prezzo pieno di 169,90€. L’altro articolo serve principalmente per il giardinaggio, il modello GL250-QS di Black + Decker presenta un Tagliabordi dalla potenza di 250 W e con un diametro di taglio di 23 cm. In sconto si può acquistare a 28,50€ anziché 32,49€. Un risparmio più cospicuo si può invece realizzare su questo Trapano Avvitatore, il risparmio data l’offerta di sconto è di circa il 33%. Si tratta della serie ASD184KB-QW Trapano-avvitatore Autosense da 18V. Il prodotto si dota altresì di una doppia batteria e una valigetta per il trasporto. Può essere portato via per 99,99€ anziché 149,95€.

Offerte Amazon “Strumenti da Lavoro”: la doppietta Black + Decker e la proposta Bosch

Sempre di casa Black + Decker, in offerta, c’è la Smerigliatrice Angolare a Batteria 125/115mm, rigorosamente in colorazione arancio e nera e con pratica softbag. Il prezzo in offerta è di 103,90€ anziché 149,95€. Il secondo articolo è invece un Aspiratore per solidi e liquidi dalla potenza di 1600 W e 30 litri di capienza. Può essere preso in sconto a 88,40€ anziché a 99,99€. L’unica proposta di Bosch, competitiva, sul quale si può realizzare uno sconto del 42% è relativa a GSB 12V-15 Professional, trapano battente e avvitatore a batteria, dotato di valigetta L-BOXX con 2 batterie da 2,0 ah al litio. Si può prendere in offerta per 154,39€ a fronte di un prezzo pieno di 264,99€.

Francesco Somma