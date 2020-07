Condividi su

Offerte Amazon 22 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Le offerte di Amazon per la giornata di oggi 22 luglio 2020 comprendono una serie di prodotti che vanno dalla categoria elettrodomestici al settore del cucito fino alla cucina, la cura personale e il giardinaggio. La nostra analisi come sempre ha puntato al rapporto qualità-prezzo e al risparmio realizzato.

Offerte Amazon 22 luglio 2020: Necchi, Aigostar e Costway, ecco le proposte

Il primo articolo è prodotto da Necchi, si tratta del modello New Mirella, una macchina da cucire capace di emettere 17 punti di cucitura, è utile per i principianti, per il cucito creativo ma anche per il lavoro professionale. Il suo prezzo in offerta è di 158,99€ ma il suo prezzo iniziale non scontato era di 199,99€. La seconda promo riguarda Aigostar, il modello è Luna ed è un asciugacapelli professionale da 2200 W Ionico negativo con motore DC. L’asciugacapelli è dotato di 2 velocità e 3 impostazioni di calore, è di colore bianco ed è completo di concentratore e diffusore. In offerta costa 19,99€ anziché 24,99€. Per concludere questa terza parte troviamo COSTWAY, è un oggetto per la cucina, un portaspezie con 16 Barattoli, trasparente, poggiato su base girevole, di colore nero. Può essere acquistato per 27,56€ anziché 34,95€.

Offerte Amazon 22 luglio 2020: le proposte di Bosch e Black+Decker

Nella seconda parte abbiamo un elettrodomestico importante per l’ambiente casalingo quale è la lavatrice. La proposta arriva da Bosch, si tratta di Bosch Serie 6 WAT24439IT, carico frontale da circa 9 chilogrammi, una potenza di 1200 giri al minuto e una classe di efficienza energetica A+++. Il colore della lavatrice è bianco. Il suo prezzo in sconto è di 419,99€ a fronte di un prezzo iniziale di 449,99€. Troviamo infine un prodotto per il giardinaggio di Black+Decker, un tagliabordi a filo con potenza di 550W, diametro taglio da 30cm e prolunga di 10 metri. In offerta lo si può prendere a 54,49€ anziché 89,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma