Offerte Amazon 23 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Le offerte quotidiane di Amazon per la giornata di oggi 23 luglio 2020 non hanno la solita trasversalità, le categorie dei prodotti di quest’oggi sono ben definite, molte di meno. Ciononostante in questa analisi degli articoli in sconto abbiamo messo come sempre in risalto le promozioni migliori per rapporto qualità-prezzo. Ecco i dettagli.

Offerte Amazon 23 luglio 2020: BOQO, Moulinex e MKTOSASA, le proposte

Il primo articolo di oggi viene proposta da Moulinex, si tratta di una macchina del pane con 16 Programmi Preimpostati, si dota di una capacità extra fino a 1.5 kg, una potenza di 1650 W, e ben tre velocità. Il colore di questo oggetto è bianco, il risparmio che si realizza è del 20%, in offerta infatti costa 149,99€ a fronte di un prezzo pieno di 187,99€. Il secondo prodotto è un pratico contenitore per versare liquidi di ogni sorta, una caraffa ideata e realizzata da BOQO, in vetro con coperchio in acciaio. La sua capacità è di 1,5 litri. Il suo prezzo in sconto è di 18,89€ anziché 25,99€. Il risparmio che si realizza su questo oggetto è del 27%. Ultima promo di questa prima parte di analisi è il contenitore termico di MKTOSASA, si dota di auricolari bluetooth integrati con una capacità interna di 580ml, il corpo interno è dotato di doppio strato, mantiene pertanto sia il freddo che il caldo, la colorazione è bianca. Il costo in sconto di questo articolo è di 39,10€ anziché 48,90€. Il risparmio sul prodotto è del 20%.

Offerte Amazon 23 luglio 2020: le proposte di VCLOO e Thomson

La prima proposta è di casa VCLOO, si tratta di una macchina sottovuoto per alimenti professionale, la macchina è portatile e dotata di sistema Vacuum Sealer, utile anche per un uso unicamente domestico. Il prezzo in offerta è di 30,50€ anziché 38,88€, il risparmio è pertanto del 24%. Concludiamo questa analisi infine con la proposta di Thomson, una Smart TV 4K con risoluzione Ultra-HD, HDR e HLG, di colore nero e con classe di efficienza energetica A+. Il prezzo in offerta è di 349,99€, il risparmio è del 42% perché il prezzo non scontato è di 599,99€.

