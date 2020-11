Condividi su

Pasta con tonno e crema di peperoni

La pasta con tonno e crema di peperoni è una ricetta veramente semplice, rapida e comoda da preparare. Un piatto originale e perfetto per questi giorni di grande caldo. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 gr. di pasta (fusilli, penne rigate, farfalle, oppure pasta lunga)

2 peperoni grandi (gialli o rossi)

250 gr. di tonno (se usate le scatolette: 5 da 52gr.)

4-5 Acciughe sott’olio

10 capperi

1/2 cipolla piccola

Sale q.b.

Olio evo q.b.

Origano (opzionale)

Peperoncino piccante (opzionale)

Per preparare la pasta con tonno e crema di peperoni iniziate pulendo i peperoni e poi tagliandoli grossolanamente e poi lavateli bene sotto abbondante acqua corrente. Intanto tagliate la cipolla e mettete l’olio extravergine di oliva in padella. Fate rosolare e poi aggiungete la cipolla, le acciughe e i capperi. Quando la cipolla sarà dorata, aggiungete i peperoni e poi mescolate bene per farli insaporire. A questo punto aggiungete dell’acqua e lasciate cuocere per una ventina di minuti.

A questo punto mettete sul fuoco una pentola dove andrete a cuocere la pasta per la pasta con tonno e crema di peperoni. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale e poi la pasta. Nel frattempo passate i peperoni con il minipimer e lasciate da parte la crema di peperoni.

Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione e poi amalgamate la pasta con il condimento, se dovesse asciugarsi troppo aggiungete dell’acqua di cottura e mescolate per bene.

A questo punto la pasta con tonno e crema di peperoni è pronta per essere assaggiata. Provate questo primo e vedrete che non rimarrete delusi da questa ricetta semplice, ma veramente ricca di gusto e di sapore. Potete anche provare a mangiarla fredda, soprattutto in queste giornate estive molto calde. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta