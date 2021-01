Condividi su

Pasta aglio olio e tonno

Questa ricetta di pasta aglio olio e tonno è un primo originale, semplice e veramente veloce da preparare. Un buonissimo compromesso tra sapore e leggerezza, pronto in pochissimi minuti. Un piatto comodo per tutti i giorni, ma anche se volete presentare qualcosa di nuovo in una cena o un pranzo estivo. Se lo gradite potete anche modificare la ricetta aggiungendo la cipolla al posto dell’aglio. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

250 g di tonno in scatola

30 foglie di basilico

4-5 spicchi d’aglio

Peperoncino piccante (facoltativo)

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Iniziamo la preparazione della pasta aglio olio e tonno portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. La ricetta è veramente molto rapida, giusto il tempo di cottura della pasta però mentre attendete che l’acqua arrivi a temperatura pulite degli spicchi di aglio e lasciateli interni, poi mettete dell’olio extravergine in padella e iniziate la preparazione del soffritto.

Aggiungete l’aglio in padella insieme al peperoncino e lasciate rosolare per circa 7-8 minuti. Continuate la preparazione della pasta aglio olio e tonno. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale e la pasta e lasciate cuocere qualche minuto in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta. A questo punto togliete il tonno dalla scatoletta e mettetelo a sgocciolare. Poi quando la pasta sarà pronta aggiungete in padella con aglio e olio e fate insaporire.

Quando la pasta aglio e olio sarà pronta, spegnete la fiamma e aggiungete il tonno. Se lo gradite aggiungete delle foglie di basilico fresco, dopo averlo lavate ed asciugate, poi servite appena pronta nei piatti e vedere che piatto delizioso. Vedrete che questa ricetta molto semplice, ma dal sapore particolare metterà tutti d’accordo a tavola e vi farà fare una bellissima figura con una preparazione veramente facile e veloce. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta