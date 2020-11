Condividi su

Pasta con tonno e broccoli

La pasta con tonno e broccoli è un’alternativa alla ricetta tradizionale, molto leggera, saporita e gustosa. Una ricetta facile e molto veloce da preparare, utile per tutti i giorni o per pranzi e cene con amici e parenti. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

300 g di pasta

400 g di broccoli

200 g di tonno in scatola o vasetto

1 dado vegetale

3 spicchi d’aglio

10 capperi sotto sale

3-4 acciughe sott’olio

Olio evo q.b.

Peperoncino piccante (facoltativo)

Iniziamo la preparazione della pasta con tonno e broccoli pulendo il broccolo: tagliate il gambo, staccate le cime e poi sciacquatelo sotto l’acqua fredda. Se lo gradite potete mettere il broccolo in acqua fredda e lasciarlo in ammollo per una decina di minuti con un cucchiaio di bicarbonato. Poi scolate e sciacquate bene e continuate la preparazione della pasta con tonno e broccoli.

Mettete in padella un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete l’aglio, i capperi, le acciughe e fate rosolare qualche minuto a fiamma dolce. Poi aggiungete i broccoli, dopo averli sbollentati, e coprite con il coperchio lasciando cuocere a fiamma dolce per 5 minuti. A questo punto aggiungete anche la pasta per la pasta con tonno e broccoli e coprite con il brodo vegetale.

Mescolate frequentemente la pasta e quando la pasta sarà pronta, spegnete la fiamma e aggiungete il tonno. Mescolate bene e poi servite la pasta con tonno e broccoli. Vedrete che questa ricetta originale vi lascerà a bocca aperta, la ricetta è davvero facile e veloce da preparare però il risultato è gustoso e appetitoso. Potete utilizzare questa ricetta anche all’interno di pranzi o cene a buffet o negli aperitivi facendo delle piccole porzioni per assaggiare. Potete anche provare questa ricetta fredda, magari il giorno dopo rispetto alla preparazione. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta