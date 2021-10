Condividi su

Focaccia con patate e cipolle

Un’idea originale e sicuramente appetitosa è la ricetta per la focaccia con patate e cipolle. La preparazione è facile e abbastanza veloce, bisogna solo avere pazienza per la lievitazione, il risultato però è delizioso. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

400 g di semola di grano duro rimacinata

300 g di farina di tipo 0 di grano tenero

200 g di patate

340 ml di acqua

20 g di sale fino

20 g di olio extravergine d’oliva

8 g di lievito fresco

3 cipolle

Sale fino q.b.

Origano q.b.

Olio evo q.b.

Per iniziare la preparazione della focaccia con patate e cipolle mettete in un pentolino a bollire le patate. Poi sciogliete il lievito in 100 ml di acqua tiepida ed in un contenitore, o nella ciotola dell’impastatrice, aggiungete la semola e la farina 0, la patata e il lievito sciolto. Iniziate ad impastare la focaccia lentamente e mano a mano aggiungete l’acqua. Aggiungete il sale, l’olio e continuate ad impastare.

Una volta che l’impasto della focaccia sarà pronto toglietelo dal contenitore e lasciatelo lievitare sulla leccarda del forno (spennellata di olio). Lasciate lievitare per due ore e poi dividete l’impasto in quattro parti. Lasciate lievitare nelle teglie.

Passata un’ora prendete l’impasto della focaccia e iniziate a stenderla nelle teglie, poi lavate bene le patate e tagliatele a fettine, tagliate anche le cipolle. Poi mettetele sulla focaccia cercando di farli affondare nell’impasto, e infine aggiungete un filo di olio extravergine di oliva.

Infornate la focaccia per almeno venti minuti nel forno caldo preriscaldato e infine assaggiate questa deliziosa focaccia con patate e cipolle. Potete utilizzare questa ricetta per cene o aperitivi con famiglia e amici, oppure per un pranzo di tutti i giorni. L’impasto della focaccia è veramente rapido e semplice da preparare, bisogna solo avere un po’ di pazienza per attendere i tempi della lievitazione. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta