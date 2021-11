Condividi su

Patate farcite con salsiccia e formaggio al forno

Questa ricetta di patate farcite con salsiccia e formaggio al forno è veramente appetitosa e gustosa. Una ricetta utile per presentare un piatto originale e per lasciare tutti contenti a tavola. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

4 patate grosse

4 cucchiai di panna da cucina

4 sottilette (o scamorza a cubetti)

2 salsicce grandi

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Pepe nero macinato (facoltativo)

Per preparare le patate farcite con salsiccia e formaggio iniziate portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendendo che l’acqua arrivi ad ebollizione. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete le patate dopo averle sbucciate e lavate con cura. Quindi lasciate cuocere circa 5-6 minuti. Poi lasciatele raffreddare in uno scolapasta.

Quando le patate si saranno raffreddate, iniziate a scavare con un cucchiaio le patate e mettete l’interno in un contenitore. Questa fase è molto delicata perché le patate potrebbero rompersi quindi prestate molta attenzione e fate piano il procedimento. Poi quando avrete scavato tutte le patate prendetele e iniziate a farcire: mettete un filo di olio extravergine di oliva, il formaggio, la panna e la salsiccia. Intanto scaldate il forno a 200° in modalità statica mentre continuate a preparare le patate farcite.

Quando tutte le patate farcite saranno pronte infornate per una mezz’ora e lasciate cuocere. Quando le patate saranno ben cotte, spegnete il forno e lasciatele dentro per una ventina di minuti, poi mangiatele subito. Potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico sia per un aperitivo o per un buffet. Vedrete che piacerà a tutti e che non ci saranno avanzi, una ricetta veramente originale e gustosa. Certo forse in estate non è proprio la ricetta perfetta però potete iniziare ad allenarvi così questo inverno vi verrà alla perfezione.

Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta