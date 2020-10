Condividi su

Parmigiana di petto di pollo al forno

Questa parmigiana di petto di pollo al forno è veramente una ricetta originale e deliziosa. Dovete assolutamente provarla e vedrete che saranno tutti stupiti da questo piatto. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

1.2 kg di petto di pollo a fette

200 g di formaggio morbido a fette

2-3 uova

Pangrattato q.b.

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

600 ml di salsa di pomodoro

Sale fino q.b.

Origano essiccato q.b.

Olio evo q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Per preparare la parmigiana di petto di pollo al forno iniziamo preparando le cotolette di pollo. Quindi stendete le fettine sul tagliere, battete su entrambi i lati con il batticarne e poi in un piatto rompete le uova, e in un altro preparare il pangrattato. Passate le fettine prima nell’uovo e poi nel pangrattato, rimuovere l’eccesso e infine adagiate su una teglia coperta di carta forno. Mano a mano appoggiate sulla teglia e infine infornate nel forno preriscaldato statico a 250° per dieci minuti. Continuate la preparazione.

Togliete le cotolette dal forno, e iniziate la preparazione della parmigiana di petto di pollo al forno: mettete sul fondo della teglia uno strato con le fettine di carne, poi aggiungete la salsa di pomodoro, il formaggio, il parmigiano reggiano grattugiato, origano e continuate la preparazione fino a quando non avrete terminato gli ingredienti.

Infornate la parmigiana di petto di pollo nel forno statico a 200° per 25-30 minuti, poi sfornate e mangiate ancora calda questa deliziosa ricetta. Vedrete che delizia. Potete utilizzare questo piatto sia come piatto unico sia per un antipasto, chiaramente porzionandolo in modo da servire degli assaggi. Comunque scegliate di servire questa ricetta il successo sarà garantito, se volete stupire vostra suocera per il menù di Ferragosto provate la parmigiana e vedrete che rimarrà a bocca aperta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.