Le crocchette di pollo e patate sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, anche per chi non ha molta esperienza in cucina.

Crocchette di pollo e patate

Le crocchette di pollo e patate sono un’ottima ricetta, facile e veloce da preparare, ma soprattutto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e vuole preparare qualcosa di veramente originale e appetitoso. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

500 g di petto di pollo intero

450 g di patate

5-6 cucchiai di pangrattato

2 uova

2 cucchiaini di paprika dolce

1 cucchiaino di paprika piccante

Pepe nero macinato q.b.

30 g di parmigiano reggiano grattugiato

Aglio in polvere q.b.

Sale fino q.b.

Olio per friggere

Iniziamo la preparazione delle crocchette di pollo e patate sbucciando e lavando le patate sotto l’acqua corrente fredda, poi mettetele in una pentola piena d’acqua e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione tagliando a pezzetti il petto di pollo e una volta che avete tagliato tutto il pollo mettetelo nel frullatore, aggiungete se lo gradite la paprika dolce e piccante e frullate il tutto.

Quando avrete frullato il pollo, mettete da parte e continuate la preparazione delle crocchette di pollo e patate quindi quando le patate saranno cotte passatele sotto l’acqua corrente fredda per farle raffreddare, quindi fatele sgocciolare e mettetele in un contenitore. A questo punto schiacciate le patate e fatele raffreddare per almeno una decina di minuti.

A questo punto continuate la preparazione delle crocchette di pollo e patate unendo il petto di pollo alle patate ormai schiacciate e raffreddate, aggiungete il sale e il parmigiano reggiano grattugiato, quindi mescolate il tutto con la forchetta. Quando il composto sarà omogeneo rompete le uova in un piatto, aggiungete il sale e sbattete, mentre in un altro piatto mettete il pangrattato.

Iniziamo la preparazione delle crocchette di pollo e patate quindi staccate mano a mano un pezzetto dall’impasto e lavoratelo con le mani per dargli la forma di una polpetta, poi schiacciate e passate nell’uovo, lasciate sgocciolare l’eccesso di uovo e infine passate nel pangrattato poi appoggiate in un piatto. Quando tutte le crocchette di pollo e patate saranno pronte mettete in freezer per 20 minuti o in alternativa in frigo per 45 minuti in modo da farle riposare.

Tolte dal freezer o dal frigo iniziate a friggere quindi prendete una padella e mettete a scaldare l’olio, poi procedete con la frittura delle crocchette di pollo e patate. Se invece preferite cuocerle al forno sistematele su una teglia con la carta forno e poi lasciate cuocere circa 15-18 minuti in forno a 250° ventilato.

Una volta che avrete cotto tutte le crocchette, servite in tavola e assaggiate questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta