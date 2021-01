Condividi su

Hamburger con zucchine

Questa ricetta di hamburger con zucchine, senza uova, è veramente deliziosa, un piatto comodo e rapido da preparare che potete utilizzare in tutte le occasioni. Una ricetta pratica anche per i bambini e veramente ricca di gusto, vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

300 g di macinato di vitello/manzo

750 g di zucchine

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

1/2 cipolla (Facoltativo)

Menta o rosmarino q.b.

Iniziamo la preparazione degli hamburger con zucchine lavando e sbucciando le zucchine. Quindi una volta lavate, togliete le due estremità e poi grattugiatele direttamente in un canovaccio asciutto e pulito. A questo punto cercate di strizzare bene il canovaccio per rimuovere il più possibile l’acqua di vegetazione delle zucchine, poi mettete le zucchine in un contenitore e aggiungete il macinato.

Continuate la preparazione degli hamburger con zucchine quindi aggiungete, se lo gradite, la cipolla, il sale, della menta o del rosmarino e mescolate l’impasto. A questo punto staccate un pezzo di impasto e date la forma dell’hamburger, se preferite potete aiutarvi con delle formine e la carta forno per evitare che l’impasto si attacchi.

Quando tutti gli hamburger con zucchine saranno pronti, metteteli in frigo per 45 minuti oppure nel freezer per 20 minuti in modo da farli riposare e far assestare la forma. Una volta passato il tempo necessario, mettete a scaldare una padella antiaderente o una piastra, se necessario aggiungete un filo di olio extravergine di oliva oppure utilizzare un fazzoletto imbevuto di olio, poi fate cuocere gli hamburger con zucchine due minuti per lato e quando vi sembreranno cotti al punto giusto, togliete gli hamburger e serviteli in tavola.

Potete accompagnare questa ricetta con delle deliziose patate al forno o in padella, oppure con una semplice e leggera insalata. Provate questi hamburger con zucchine e vedrete che delizia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta