Pasta al tonno con sedano e cipolle

Questa ricetta per la pasta al tonno con sedano e cipolle è veramente originale, ricca di gusto e semplice nella preparazione. Un primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta, utile per ogni occasione e facile da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

200 g di tonno in scatola

1 cipolla piccola

1 gambo di sedano grosso

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

La preparazione per la pasta al tonno con sedano e cipolle è veramente molto rapida, quindi iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo lavate il sedano, asciugatelo bene e poi tagliatelo a dadini. Una volta tagliato, mettetelo nel freezer.

Quindi pulite la cipolla e tagliatela finemente, poi togliete il tonno dalla scatoletta e lasciatelo sgocciolare qualche istante.

Quando l’acqua per la pasta sarà arrivata a temperatura, aggiungete il sale e la pasta e lasciate cuocere. Intanto prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e lasciate scaldare. Poi aggiungete le cipolle e fate rosolare qualche istante. Quando poi la pasta sarà al dente, quindi qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate con cura la pasta e ripassatela in padella insieme alle cipolle. Lasciate saltare e insaporire la pasta per qualche istante, poi spegnete la fiamma, aggiungete il tonno e infine il sedano congelato. Mescolate velocemente e servite subito nei piatti.

