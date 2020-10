Coronavirus ultime notizie: boom casi positivi, che succede adesso?

Coronavirus ultime notizie: erano passati sei mesi dall’ultima volta in cui i casi positivi al Covid avevano superato quota 3 mila in 24 ore. Stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto 2020 questo record è stato infranto, con un nuovo boom di contagi: ben 3.678 in sole 24 ore, a fronte di 125.314 tamponi effettuati. Ma il rapporto tra tamponi e positività riscontrate non regge il confronto con i dati dei giorni precedenti e infatti è in lieve aumento (+2,93%): il numero è schizzato in alto e l’ultima volta che c’era stato un numero così elevato era metà aprile, in pieno lockdown. Aumentano anche le vittime: 31, per un totale di 36.061 unità da inizio pandemia.

Coronavirus ultime notizie: i ricoverati e le regioni più colpite

Gli attualmente positivi sono 62.576, ovvero 2.444 in più rispetto alle 24 ore precedenti. 336 persone sono ricoverate in terapia intensiva (+18), 3.782 sono ricoverate negli altri reparti ospedalieri (+157), mentre 58.457 sono in isolamento domiciliare (+2.267). Infine sono 1.204 i dimessi/guariti, per un totale di 235.303 persone. Le Regioni più colpite sono Campania (+544) e Lombardia (+520), seguite da Veneto (+375), Lazio (+357) e Toscana (+300).

Nuovo lockdown in arrivo? Gli ultimi aggiornamenti

C’è il timore di un nuovo lockdown tra i cittadini, ovviamente, ma per ora il pericolo è scongiurato. Prolungato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, c’è attesa per l’ufficializzazione del nuovo Dpcm, che conterrà le misure restrittive da adottare, tra cui l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, obbligo che sarà disposto sin da subito. Inoltre, come riportato dal ministro della Salute Roberto Speranza, saranno obbligatori test per chi arriva in Italia da Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Belgio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it