Amazon Prime Day 2020: trucchi, offerte e consigli per gli acquisti

Amazon Prime Day 2020: tra oggi martedì 13 e domani mercoledì 14 ottobre 2020 il colosso di Jeff Bezos dedica 24 ore di offerte particolarmente convenienti esclusivamente ai suoi clienti Prime. Di seguito alcuni consigli per gli acquisti.

Amazon Prime Day: dedicato ai soli abbonati

A differenza di altre iniziative del genere, come il Black Friday, l’Amazon Prime Day è dedicato esclusivamente ai clienti Prime di Amazon, cioè agli abbonati alla piattaforma di E-commerce di Jeff Bezos. Dunque, per poter usufruire degli sconti particolarmente convenienti proposti durante il Pime Day bisogna iscriversi, appunto, al programma Prime: ci si può iscrivere per un anno al costo di 36 euro complessivi oppure spendendo 4 euro al mese. Oltre a poter usufruire di sconti e agevolazioni sulle spedizioni, iscrivendosi a Prime si ottiene anche l’abbonamento ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, e numerosi vantaggi per quanto riguarda altri servizi come Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading eccetera.

Qualche consiglio per gli acquisti

In occasione dell’Amazon Prime Day, sul portale di e-commerce si segnala in maniera abbastanza chiara la sezione relative alle offerte speciali. D’altra parte, ci si perde facilmente tra i tanti articoli scontati: quindi, è consigliabile selezionare dal menù a tendina accanto alla barra di ricerca la categoria “Prime Day” e poi cercare l’articolo di interesse. In tal modo si potranno vedere solo le migliori offerte del giorno dedicato ai clienti Prime relative soltanto alla tipologia di oggetto che si vuole acquistare. Poi se si vuole curiosare tra i tanti articoli in offerta per scovare degli “affari” si possono consultare le categorie “Offerte Lampo” e “Offerte a meno di 20 euro”. Altro “trucco” da suggerire è quello di selezionare nel menù a tendina “Ordina per” – si trova a destra sopra la panoramica degli articoli – “sconto decrescente” (così si restringe il campo ai prodotti più convenienti da acquistare).

Un paio di offerte interessanti

Tra le offerte più interessanti dell’Amazon Prime Day sicuramente quelle inerenti la tecnologia: per esempio l’Apple Ipad Air di terza generazione ha raggiunto il prezzo di 490 euro, non era mai costato così poco sulla piattaforma di e-commerce. Allo stesso modo le cuffie bluetooth Bose Soundlink costano attualmente 119 euro: forse non sono mai state proposte a un prezzo così basso in generale.

