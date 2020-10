Condividi su

Se cercate una ricetta facile e comoda da preparare anche quando si rientra tardi dall’ufficio questa del petto di pollo in padella con funghi e patate è veramente perfetta. Un piatto unico comodo e semplice da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina o per gli studenti universitari. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

600 g di petto di pollo

3 patate medie

300 g di funghi champignon

1 spicchio d’aglio

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Rosmarino q.b.

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Iniziamo la preparazione del petto di pollo in padella con funghi e patate quindi per prima cosa sbucciate le patate, tagliatele a pezzetti e poi lavatele con cura quindi mettetele in un contenitore con l’acqua e sciacquate fino a quando l’acqua non sarà diventata limpida.

A questo punto continuate la preparazione del petto di pollo in padella con funghi e patate quindi mettete l’olio in padella e lasciate rosolare uno spicchio di aglio, poi quando l’aglio sarà dorato (attenzione a non bruciarlo) toglietelo e aggiungete le patate – dopo averle asciugate con della carta assorbente – e i funghi. Quindi aggiungete anche il sale e il pepe e poi mescolate e lasciate cuocere con il coperchio per una decina di minuti.

A questo punto continuate la preparazione del petto di pollo in padella con funghi e patate battendo con il batticarne il petto di pollo su entrambi i lati, poi tagliatelo a pezzetti e infine unite il petto di pollo (se lo gradite potete infarinarlo) e lasciate cuocere ancora per una decina minuti però senza coprire.

Spegnete la fiamma sotto la padella del petto di pollo con funghi e patate e servite nei piatti questa deliziosa e rapida ricetta. Provate questa ricetta sia per una cena rapida in famiglia sia per un evento speciale. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta