Se cercate una ricetta gustosa questa delle crepes salate con prosciutto cotto e formaggio è veramente perfetta. Un piatto unico comodo e veloce da preparare, però veramente ricco di gusto. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

3 uova 250 gr. di farina 500 ml. di latte

Per la besciamella occorrono:

1 lt. di latte 100 gr. di farina 100 gr. di burro 1 pizzico di sale Un pò di noce moscata Pepe nero (solo se lo preferite)

Iniziamo la preparazione delle crepes salate con prosciutto cotto e formaggio, quindi mettiamo le uova in un contenitore e la farina e iniziate a mescolare bene. Aggiungete il latte e mescolate energicamente cercando di rimuovere i grumi, aggiungete un pizzico di sale e continuate a sbattere l’impasto delle crepes. Se avete la possibilità potete metterlo per qualche minuto in frigo.

Continuate la preparazione delle crepes salate con prosciutto cotto e formaggio quindi fate sciogliere un pezzetto di burro in padella e poi aggiungete l’impasto delle crepes salate. Lasciate cuocere un minuto per lato poi girate con l’aiuto di una spatola. Continuate così e nel frattempo preparate la besciamella: mettete a scaldare in un pentolino il latte (anche nel microonde), a parte fate sciogliere il burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e aggiungete la farina tutta in una volta, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Rimettete sul fuoco a fiamma dolce e mescolate fino a farla diventare dorata, aggiungete piano piano il latte e mescolate, aggiungete un pò di noce moscata ed un pizzico di sale. Cuocete per 4-5 minuti a fiamma bassa finché la salsa si sarà addensata e inizierà a bollire.

A questo punto prendete una teglia da forno per la cottura delle crepes salate con prosciutto cotto e formaggio quindi fate una base con la besciamella e distribuitela sulla superficie poi mettete il formaggio e il prosciutto all’interno delle crepes, poi arrotolate e disponete sulla teglia. Continuate così fino a quando non avrete terminato tutte le crepes salate, aggiungete la besciamella sopra e coprite con il parmigiano reggiano grattugiato, lasciate in forno per 25-30 minuti nel forno caldo. Assaggiate questo piatto delizioso, buon appetito. Ci vediamo alla prossima ricetta