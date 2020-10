Una storia di battaglie, di corna, di cavalieri e di madonne

La battaglia di Tagliacozzo fu una macelleria a cielo aperto. Il 23 agosto del 1268 i ghibellini, guidati da Corradino di Svevia, affrontarono le truppe guelfe di Carlo d’Angiò dalle parti del fiume Imele. I ghibellini erano molti di più, ma Carlo aveva al suo fianco uno con la passione per la Storia militare: Alardo di Valéry.

Alardo aveva studiato bene le crociate, i fallimenti e il modo di combattere dei saraceni, così decise di metterli in pratica. Fece indossare a un aiutante da campo l’armatura del Re, poi lo mandò all’attacco circondato da servi che indossavano insegne reali. A quella vista i ghibellini si erano lanciati su di loro, perché l’occasione di uccidere un Re non capitava tutti i giorni.

Ci erano riusciti senza sforzo.

Alla vista del Re ucciso, le truppe avevano rotto gli schieramenti lanciandosi in manifestazioni di giubilo, mentre il vero Carlo d’Angiò e le sue truppe fingevano di scappare. In preda all’esaltazione, i ghibellini li avevano inseguiti in maniera scomposta, alcuni fermandosi a saccheggiare il loro campo. A quel punto due ali da 400 cavalieri l’una erano uscite dal bosco e li avevano falcidiati, per poi dedicarsi all’inseguimento e all’omicidio dei sopravvissuti. Un tale vortice di sangue da essere citato da Dante nel XXVIII canto dell’Inferno.

Bertramo si dedica alle gioie della vita: feste, parate e giostre. A una festa particolarmente riuscita vede Fiola Torrella, e ne rimane folgorato. Purtroppo è la moglie di Corrado, il suo capitano in battaglia. L’amore è cieco e irrazionale, e Bertramo comincia a corteggiare Fiola senza ritegno.

Le dedica i migliori giri di giostra, le fa regali, complimenti e compie “multe magnificenzie”. Lei non solo non lo ringrazia né saluta, ma lo deride con le amiche. Questo non lo ferma, anzi; a ogni rifiuto, Bertramo si incaponisce e aumenta l’intensità del corteggiamento, senza che Corrado se ne accorga minimamente, perché troppo interessato alla sua grande passione: la caccia.

Durante una battuta, Corrado e il suo entourage – tra cui sono presenti anche Fiola e le sue amiche – vedono alzarsi in volo un gigantesco branco di storni su cui piomba un falco. Gli storni impazziscono di paura e scappano da tutte le parti. Corrado assiste alla scena e scoppia a ridere, dicendo che quella scena gli ricorda il suo migliore amico Bertramo D’Aquino in battaglia: quando scendeva sui nemici e loro invece di combattere scappavano in preda al panico perché lo riconoscevano e ne avevano un terrore folle.

Mentre pranzano, Corrado racconta le gesta epiche di Bertramo, di come sia stato eroico e fedele, e di come sia buffo oggi vederlo gozzovigliare e correre dietro alle sottane, dato che in battaglia era un assassino disciplinato e letale. Le amiche confabulano tra loro dicendo che Bertramo è un buon partito.

Tornata a Napoli, mentre passeggia, lo incrocia. Lui si toglie il cappello e fa il suo solito inchino senza sperare di ottenere risposta, invece ce l’ha. Lei lo guarda dritto negli occhi, gli sorride e ricambia il cenno. Lui torna a casa con le palpitazioni, felice e confuso. Chiama per un consiglio il suo miglior amico, e quello si presenta con abbondanti dosi di vino. Ascoltati i patimenti, lo deride con una sparata che merita di essere trascritta com’è:

«Io non me meraveglio del tuo poco cognoscimento, per averte amore abbagliato l’intelletto, da non farte cognoscere la qualita e costume de le femine, e quello a che loro defettiva natura le ha produtte. Pensi tu che in niuna del loro, per savia che sia tenuta, se trove fermezza o stabilità alcuna? Certo le più de loro sono incontinenti, senza fede, retrose, vendicatrici e piene de sospetto, con poco amore, e vòte d’ogni carità.

La invidia, come a propria passione, tene il sommo loco nel centro del loro core; in esse non è ragione, né con veruna temperata manera se movono; già mai ne le cause loro alcuno ordine iudiciario se serva, se non a la scapistrata eligendo sempre il peggio, secondo da loro lievo cervello sono tirate.

E che ciò sia vero, quante volte avemo visto agli dì nostri una donna essere amata e vaghizzata da più e diversi valorosi e del vertù ornati amanti, ed essa, togliendo esemplo da la libidinosa lupa, schernendoli tutti, se è data ad uno vile ribaldo, de ogni sceleragine repieno?»

Il Novellino, XXI