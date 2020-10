Condividi su

Se cercate un primo piatto saporito, rapido e comodo da preparare dovete assolutamente provare questa ricetta di spaghetti zucchine e crema di fagioli. Un primo piatto veramente speciale, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

320 g di spaghetti 120 g di fagioli cannellini secchi 350 g di zucchine 3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva Peperoncino piccante (facoltativo) Sale fino q.b. 1 spicchietto d’aglio

Iniziamo la preparazione degli spaghetti zucchine e crema di fagioli quindi per prima cosa portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andrete a mettere i fagioli, ricordate che se utilizzate i fagioli secchi dovete metterli in acqua almeno 10-12 prima di iniziare la ricetta, quindi fateli cuocere per circa 30 minuti.

Intanto continuate la preparazione degli spaghetti zucchine e crema di fagioli quindi lavate le zucchine, rimuovete le due estremità, asciugatele e tagliatele a cubetti piccoli. Ppoi prendete una padella capiente aggiungete l’olio extravergine di oliva, mettete uno spicchietto d’aglio e fatelo dorare. Quando l’aglio sarà dorato leggermente toglietelo e mettete le zucchine. Fate cuocere a fiamma media le zucchine per una decina di minuti e mescolate frequentemente in modo da non farle bruciare su un solo lato.

Continuate la preparazione degli spaghetti zucchine e crema di fagioli quindi passata mezz’ora da quando avete messo i fagioli, trasferiteli nel bicchiere del minipimer con la schiumarola, salate poi l’acqua e mettete a cuocere la pasta. Se le zucchine sono dorate, aggiungete un mestolo d’acqua di cottura della pasta e fatele continuare a cuocere a fiamma media. Ora frullate i fagioli ma prima di farlo aggiungete il sale, mettete un cucchiaio di olio evo, un po’ di peperoncino piccante ed un mestolo di acqua di cottura della pasta. Ottenuta una crema piuttosto liquida, mettete da parte.

Quando mancheranno pochi minuti alla fine della cottura della pasta trasferitela direttamente in padella insieme alla zucchine quindi mescolate e poi aggiungete la crema di fagioli. Servite in tavola questi deliziosi spaghetti zucchine e crema di fagioli. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta