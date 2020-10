Condividi su

Con l’autunno arriva il momento delle castagne. Ecco una ricetta deliziosa per fare le castagne al forno o in padella direttamente a casa, una preparazione comoda per ogni occasione anche quando rientrate tardi dall’ufficio e avete voglia di qualcosa di sfizioso e volete accontentare i vostri bambini, vediamola insieme

Castagne al forno o in padella con il trucco della carta forno morbide e facili da sgusciare

Ingredienti

1 kg di castagne

Padella

Carta forno

Coltello appuntito

Iniziamo la preparazione delle castagne al forno o in padella quindi per prima cosa sciacquate le castagne sotto acqua corrente fredda, poi mettetele in un contenitore capiente e lasciatele in ammollo in acqua tiepida per circa un’ora. Dopo un’ ora, incidete i gusci delle castagne con la punta di un coltello molto tagliente (potete utilizzare anche il taglierino) stando attenti a non incidere la castagna però!

Quindi continuate la preparazione delle castagne al forno o in padella e prendete una teglia da forno o una padella già calda e quindi trasferite le castagne senza sovrapporle, mi raccomando. Se usate il forno, fate cuocere per 20-25 minuti in forno statico già molto caldo a 200°C, per la cottura in padella il tempo di cottura è simile.

Mi raccomando sia che le castagne le cuocete al forno o in padella coprite con un foglio grande di carta forno bagnata e girate le castagne ogni 4-5 minuti. Ogni volta che le girate, bagnate di nuovo il foglio di carta forno e coprite le castagne. Poi a fine cottura trasferite le castagne in un contenitore e chiudetele nella carta da forno bagnata o in un canovaccio bagnato per circa una ventina di minuti. Poi mangiate queste deliziose castagne. Provate assolutamente questa ricetta e non ve ne pentirete, una preparazione davvero rapida e comoda per ogni occasione. Potete anche utilizzare queste castagne come base per preparare altre ricette sfiziose. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta