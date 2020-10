Condividi su

Se cercate una ricetta sfiziosa e deliziosa dovete assolutamente provare questa mozzarella in carrozza. Anche se la frittura non va mangiata spesso, ogni tanto uno strappo alla regola è sempre lecito, soprattutto per accontentare i più piccoli che sono sempre i più golosi, vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

Pancarrè

Uova

Farina

Mozzarella

Formaggio

Iniziamo la preparazione della mozzarella in carrozza quindi per prima cosa rompete le uova e iniziate a sbattere, poi aggiungete un pizzico di sale e pepe. Continuate a sbattere le uova, nel frattempo portate sul fuoco una pentola con l’olio.

Quindi continuate la preparazione della mozzarella in carrozza, prendete due fettine di pancarrè, mettete all’interno il formaggio e poi passate nell’uovo, quindi lasciate sgocciolare l’eccesso di uovo e poi chiudete i bordi passando il pancarrè nella farina in modo da non far fuoriuscire il formaggio in cottura perchè altrimenti cadendo nell’olio si brucia subito.

Continuate la preparazione della mozzarella in carrozza fino a terminare tutti gli ingredienti, poi quando l’olio nella padella sarà caldo mettete la mozzarella in carrozza in padella e lasciate friggere fino a quando non sarà perfettamente dorato. Poi quando sarà pronta, togliete dalla padella e mettete in un contenitore o un piatto con della carta assorbente da cucina per asciugare l’olio in eccesso. Ricordatevi di girarla a metà cottura così da dorare entrambi i lati .

A questo punto servite questo delizioso piatto. Potete utilizzare questa ricetta veramente in ogni occasione, anche per una cena rapida in famiglia perchè la preparazione è davvero facile e veloce. Se non avete il pancarrè potete utilizzare anche del pane fresco o vecchio che avete in casa, vedrete che comunque il risultato sarà delizioso e perfetto. Per rimanere leggeri potete accompagnare questo piatto delizioso con un’insalata fresca o della verdura di stagione. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta