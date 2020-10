Condividi su

Perchè comprare il dado confezionato quando puoi seguire questa pratica ricetta per fare un dado vegetale in polvere comodamente a casa? Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Salvia

Zucchina

Carota

Sedano

Basilico

Cipolla

Rosmarino

Patata

Pomodoro

Iniziamo la preparazione del dado vegetale in polvere quindi iniziate tagliando una fogliolina della salvia, rosmarino e una di basilico. Poi prendete la zucchina, quindi iniziate a tagliare sottili, poi prendete uno spicchio di aglio e tagliate, tagliate anche la patata, poi tagliate anche il pomodoro la carota e la cipolla.

Quindi continuate la preparazione del dado vegetale in polvere, poi andiamo a mettere tutte le verdure tritate in una teglia da forno abbastanza capiente, aggiungete il sale e mescolate bene per amalgamare il tutto. Quindi mettete il forno ventilato a 60° e fate essiccare le verdure. Il tempo di cottura è di circa 30 minuti a 60° e un’ora a 100°.

Quando le verdure, per il dado vegetale in polvere, saranno secche toglietele dal forno quindi prendete il frullatore e aggiungete le verdure secche nel frullatore. Frullate le verdure secche per il dado vegetale in polvere quindi poi raccogliete la polvere e mettetelo in un vasetto di vetro (dopo averlo bollito) per conservarlo. Vedrete che questa preparazione del dado vegetale sarà utilissima per le ricette di tutti i giorni, quando andate di fretta perchè rientrate tardi a casa o avete molti impegni, ma non volete rinunciare al gusto per i vostri piatti. Basterà aggiungere un po’ di polvere e subito tutto prenderà sapore. Se volete preparare un risotto, anche semplice, vi basterà aggiungere un po’ del vostro dado nell’acqua calda per avere un brodo vegetale fresco e pronto all’uso, vedrete che non vi pentirete di questa ricetta. Conservate il barattolo in frigorifero, mi raccomando. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta