Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare però veramente saporita dovete provare questa di seppie patate e piselli in padella. Un piatto unico davvero delizioso, vediamo la preparazione

Ingredienti

400 g di seppie (peso già pulite)

200 g di piselli

300 g di patate

2-3 pomodorini

1 pezzetto di cipolla

2 acciughe sott’olio

1 spicchio d’aglio

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

½ bicchiere di vino bianco

Iniziamo la preparazione della seppie patate e piselli in padella quindi per prima cosa iniziamo a pulire le seppie (se non le avete comprate già pulite): prendete una alla volta e con una lieve pressione con le dita sul ventre individuate l’osso. Ora con un coltello praticate un taglio trasversale in modo da eliminarlo. Allargate la membrana che avete inciso fino a trovare la sacca dell’inchiostro che non è presente in tutte le seppie. Togliete delicatamente la sacca contenente il nero, prendendola con le dita ma senza schiacciarla, in modo da non romperla ed evitare così la fuoriuscita dell’inchiostro. Una volta tolta la sacca, buttatela via oppure mettetela da parte in una ciotolina (se volete usare il nero per qualche altra ricetta). Separate la testa dal corpo della seppia: tenete fermo il corpo con una mano e con l’altra tirate via la parte dei tentacoli. Ora mettete la seppia sul tagliere e, sempre con le mani, eliminate le piccole appendici interne al corpo della seppia. Poi sciacquate con l’acqua corrente fredda.

Continuate la preparazione delle seppie patate e piselli in padella per cui fate sgocciolare ed asciugate le seppie, dopodiché tagliatele con un coltello a pezzetti piuttosto piccoli, poi spostatevi sui fornelli e mettete l’olio extravergine di oliva in padella, accendete la fiamma, aggiungete un po’ di cipolla tagliata finemente, mettete le seppie e fate cuocere per 2-3 minuti.

Dopo 2-3 minuti, continuate la preparazione delle seppie patate e piselli in padella quindi alzate la fiamma al massimo, sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare l’eccesso di vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, togliete le seppie con una schiumarola in modo da lasciare il fondo di cottura in padella e mettetele da parte. Nel fondo di cottura delle seppie mettete le acciughe sott’olio, aggiungete qualche pomodorino a pezzetti e fate cuocere per qualche minuto

Continuate la preparazione delle seppie patate e piselli in padella quindi dopo qualche minuto aggiungete le patate tagliate a pezzetti, mescolate bene, poi aggiungete anche dell’acqua e fate cuocere per 10 minuti a fiamma molto alta. Dopo 10 minuti mettete i piselli, aggiungete sale e pepe, mescolate e fate cuocere ancora 10 minuti. Poi a fine cottura aggiungete le seppie, mescolate, fate cuocere per 2-3 minuti e spegnete quindi servite in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta