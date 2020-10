Condividi su

Sondaggi elettorali Quorum: cresce solo Fratelli d’Italia, giù Pd, Lega e M5S

L’istituto Quorum ha rilevato per la trasmissione di Rai3, Mezz’ora in più, le intenzioni di voto nazionali. Tra le principali forze politiche, l’unica a crescere rispetto alla precedente rilevazione è Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna 6 decimi e si porta al 16,1%. In questo modo FDI supera il Movimento 5 Stelle dato in leggera flessione al 16%.

Sondaggi elettorali Quorum: calano sia Pd che Lega

In alto, sia Lega che Partito Democratico perdono consensi. Il Carroccio cala dello 0,3% al 24,8%. L’annuncio di Salvini di voler allargare il campo sovranista al centro moderato sembra non aver sortito alcun effetto. Anche al Nazareno non se la passano bene. Nonostante il buon risultato ottenuto alle Regionali e alle amministrative, i dem cedono lo 0,4% e scendono al 20,4%. Per Lega e Pd è la seconda settimana consecutiva di calo. Nel centrodestra, Forza Italia passa dal 6,7% al 6,6%.

Sondaggi elettorali Quorum: Azione e Italia Viva sotto il 3%

La Sinistra Italiana insieme ad Art.1 e MDP è data sopra la soglia di sbarramento al 3,4%. Sotto il 3% si trovano invece Azione (2,8%), Italia Viva (2,7%) e +Europa (1,7%). La quota di astenuti e indecisi tocca il 37,2%.

Fonte: Quorum

Sondaggi elettorali Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 23 ottobre. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, indagato per quote di sesso ed età incrociate, macroarea di residenza e titolo di studio. 500 rispondenti, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni non rilevabile essendo interviste effettuate tramite panel web. Margine d’errore campionario del +/- 4,4%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it