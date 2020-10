Condividi su

Sondaggi elezioni Usa 2020: gli italiani preferiscono Biden a Trump

Gli istituti Quorum e Noto hanno voluto sondare l’opinione degli italiani circa le elezioni presidenziali statunitensi che si terranno il prossimo 3 novembre. Da entrambe le rilevazioni emerge una chiara preferenza verso il candidato democratico Joe Biden rispetto al presidente uscente Donald Trump. Il 53% degli intervistati da Noto afferma che voterebbe per Biden mentre il 47% darebbe la sua preferenza a Trump. Il divario si allarga se si prendono in esame i dati raccolti da Quorum: qui Biden prevale con il 47,2% delle preferenze contro il 16,7% di Trump. Sull’esito finale, il 62% degli italiani intervistati da Noto non ha dubbi: trionferà Biden.

Sondaggi elezioni Usa 2020: Biden piace agli elettori Pd e M5S, Trump a chi vota Lega e FDI

Noto ha anche rilevato le intenzioni di voto in base all’appartenenza politica. Biden primeggia tra gli elettori Pd (95%) e Cinque Stelle (73%) mentre Trump ha sostenitori soprattutto tra le fila di Lega (88%) e Fratelli d’Italia (82%). La platea di elettori di Forza Italia si divide equamente tra Biden e Trump.

Fonte: Noto

Quorum ha invece chiesto ai suoi intervistati se il risultato delle presidenziali americane avrà degli effetti sulla politica italiana. Per il 52,7% degli italiani il risultato influenzerà molto e abbastanza la politica italiana mentre per il 35,2% non avrà alcun effetto. Infine per la maggioranza relativa degli italiani (43,5%) per l’economia e la politica estera del nostro Paese sarebbe meglio che a vincere le elezioni fosse Biden anziché Trump.

Sondaggi Noto: nota metodologica

Allegata all’immagine.

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Sondaggio Quorum/YouTrend • Sondaggio svolto con metodologia mista CATI/CAMI, 1014 casi, tra il 12 e il 14 Ottobre, su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età stratificate per macroregione di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%.

