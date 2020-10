Condividi su

Se siete alla ricerca di una ricetta speciale dovete assolutamente provare questa pasta e ceci con curry. Un primo piatto delizioso, comodo e rapido da preparare. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

pasta 360g

ceci

curry

sale

olio extravergine di oliva

rosmarino

Iniziamo la preparazione della pasta e ceci con curry, quindi per prima cosa se utilizzate i ceci secchi ricordatevi di metterli in ammollo 10-12 ore prima in un recipiente con abbondante acqua fredda, poi scolateli e sciacquateli sotto l’acqua fredda. Se utilizzate i ceci in scatola potete iniziare direttamente con la preparazione. Continuate la preparazione della pasta e ceci con curry quindi tagliate due spicchi di aglio, prendete una padella capiente e aggiungete dell’olio extravergine di oliva.

Aggiungete i ceci in padella e lasciate rosolare per qualche minuto poi quando i ceci saranno cotti, prendetene metà e frullateli con il frullatore ad immersione. Nel frattempo aggiungete il curry in padella e lasciate insaporire, poi aggiungete anche la crema di ceci.

Quindi lasciate insaporire i ceci della pasta e ceci con curry, poi aggiungete il pepe nero, se lo gradite, poi portate sul fuoco una pentola piena d’acqua e portate ad ebollizione. Quando l’acqua sarà arrivata a temperatura aggiungete due mestoli di acqua bollenti in padella e lasciate cuocere i ceci per almeno 40 minuti, aggiungete il dado e quando bolle anche la pasta. Quindi cuocete la pasta e ceci con curry direttamente in padella.

Quando l’acqua si sarà asciugata e la pasta sarà cotta, spegnete la fiamma aggiungete il rosmarino, poi aggiungete il pecorino romano. Mescolate bene e appena prima di impiattare aggiungete anche il guanciale abbrustolito. Quindi servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta